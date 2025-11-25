ضیاالدین نعمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای سیاستهای حمایتی دولت در حوزه اقتصاد مرزنشینی اظهار کرد: در مجموع ۱۷ هزار و ۱۶۹ نفر شامل یکهزار و ۷۵۳ خانوار دارای کارت کولبری در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز، و همچنین ۱۵ هزار و ۴۱۶ سرپرست خانوار از دهکهای یک و دو، مشمول این مزیت میشوند.
وی افزود: ثبت اسامی این افراد در سامانه در حال انجام است و با تکمیل فرآیند، آنان میتوانند از مزایای قانونی بهرهمند شوند.
نعمانی با اشاره به بازگشایی گمرک سیف سقز در شهر صاحب گفت: این نخستینبار است که سقز پس از استقرار نماینده فرمانداری و ادارات مرتبط در گمرک سیف، بهطور رسمی از مزایای مرزی بودن و امکان واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی استفاده میکند.
ورود ۲۱۳ کانتینر کالا به محوطه گمرک سیف سقز
به گفته فرماندار سقز، از زمان بازگشایی این بازارچه در تاریخ ۲۷ آبانماه سال جاری تا پایان همان ماه، ۲۱۳ کانتینر به ارزش تقریبی دو میلیون و ۹۰۰ هزار دلار شامل موز، نارگیل و غیره وارد محوطه گمرک سیف شده و مراحل قانونی ترخیص را طی کرده است.
نعمانی سهمیه ماهانه کولبران را مطابق قانون تجارت مرزنشینی ۶۰۰ دلار عنوان کرد و گفت: با واگذاری این سهمیه به کارگزار، مبلغ ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان به حساب کولبر واریز میشود.
وی همچنین از ثبت ۲۶ کارگزار فعال در سامانه مبادلات مرزی شهرستان سقز برای واردات کالا خبر داد و افزود: قانون تجارت مرزنشینان موجب ایجاد اشتغال پایدار، رسمیتبخشی به مشاغل مرزی و بهرهمندی از معافیتها و تخفیفهای گمرکی میشود.
نظر شما