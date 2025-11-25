به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده بندی جدید بازیکنان این رشته را اعلام کرد. بر اساس رده بندی جدید منتشر شده، به غیر از نوشاد عالمیان، سایر بازیکنان ایران در بخش مردان صعود کرده اند با این حال وی همچنان صدرنشین بازیکنان ایرانی است.

در بخش زنان هم بازیکنی مانند مهشید اشتری صعودی ۱۶ پله ای داشته است با این حال ندا شهسواری که بعد از بازی های کشورهای اسلامی به صدر بازیکنان ایرانی بازگشت، کماکان این جایگاه را در اختیار دارد. شهسواری در رده بندی جدید سقوط یا صعود نداشته است.

جایگاه پینگ پنگ بازان ایران در رده بندی جدید فدراسیون جهانی به این شرح است:

بخش مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۲ پله سقوط در جایگاه ۸۸ جهان ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با یک پله صعود در جایگاه ۱۴۴ جهان ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۴ پله صعود در جایگاه ۱۶۸ جهان ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با ۶ پله صعود در جایگاه ۱۸۶ ایستاده است

بخش بانوان

* ندا شهسواری: این بازیکن بدون تغییر در جایگاه ۱۳۳ جهان ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با یک پله سقوط در جایگاه ۱۶۷ ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با یک پله سقوط در جایگاه ۲۶۱ ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با ۱۶ پله صعود در جایگاه ۳۰۷ ایستاده است