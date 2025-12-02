سقوط دوباره نوشاد عالمیان در رنکینگ جهانی/ زنان بدون سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده بندی جدید بازیکنان این رشته در دو بخش مردان و زنان را اعلام کرد. بر اساس رنکینگ جدید، نوشاد عالمیان که هفته گذشته ۲ پله سقوط داشت، مجدد یک پله سقوط کرده است اما همچنان صدرنشین بازیکنان ایران در بخش مردان است. در این بخش نوید شمس تنها بازیکنی است که صعود داشته است.

در بخش زنان هم ندا شهسواری صعود یا سقوطی نداشته و همچنان در صدر بازیکنان ایرانی قرار دارد. شیما صفایی و الینا رحیمی در این بخش صعود داشته اند.

جایگاه نمایندگان تنیس روی میز ایران در رده بندی جدید منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی به این شرح است:

مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۸۹ جهان ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۱۴۵ جهان ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۲ پله سقوط در رده ۱۷۰ جهان ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۱۸۴ جهان ایستاده است

زنان

* ندا شهسواری: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۳۳ جهان ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۱۶۶ جهان ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با ۷ پله صعود در رده ۲۵۴ جهان ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۳۰۷ جهان ایستاده است