به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، احمد بیدی، عضو هیئت مدیره بانک مسکن، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای فناوری اطلاعات بانک، اعلام کرد: مجموعهای از سامانههای کلیدی صف و ستاد تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در ارتقای چابکی در سازمان و کیفیت ارائه خدمات در شبکه شعب، گفت: تمرکز اصلی حوزه فناوری، تکمیل سامانههای زیرساختی، بهروزرسانی فرایندها و ایجاد شفافیت و یکپارچگی در خدمات بانکی است.
بیدی در تشریح روند پیشرفت سامانه اعتبار اسنادی ریالی توضیح داد: این پروژه پس از واگذاری مدیریت آن به اداره کل نرمافزار از اواخر مهرماه، با برگزاری جلسات تخصصی متعدد مورد بازنگری کامل قرار گرفته و بخشهایی شامل گشایش اعتبار، اخذ ضمانتنامه پیشپرداخت، بیمهنامه، ابلاغ پیامهای LC و معامله اسناد توسعه یافته و آماده بهرهبرداری است و طبق برنامهریزی انجامشده،دوره آموزشی استفاده از این سامانه در ۱۰ شعبه منتخب برگزار و پس از آن این بخشها عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: بخشهای دیگری از سامانه از جمله تسویه، ابطال، خرید دین و تبدیل بدهی به مرابحه نیز طی جلسات تخصصی در آذرماه بررسی و تست میشوند تا نسخه کامل سامانه در آذرماه به شعب منتقل شود.
بیدی با اشاره به اقدامات حوزه فناوری در سیستم سپردهها بیان کرد: تمبر الکترونیکی مالیاتی، سامانه یکپارچه مدیریت اوراق (سیما)، اصلاح اطلاعات مشتری در راستای الزامات مبارزه با پولشویی، تغییرات سامانه سیاق و همچنین ارتقای زیرساخت امنیتی سامانه سپردهها مبتنی بر پروتکل امن، تا ۱۵ آذر ماه در شبکه شعب عملیاتی خواهد شد.
عضو هیئت مدیره اظهار داشت: ضوابط جدید افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده نیز از ابتدای آذرماه اجرایی شده و پروژههای صندوق، ساتنا، پایا و شاپرک نیز تا پایان سال جاری تکمیل و بهرهبرداری خواهند شد.
وی در ادامه به راهاندازی سامانه جامع وصول مطالبات شعب اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف حذف سیستمهای قدیمی و وابسته به افراد، از ابتدای مهر وارد فاز توسعه شده و طبق برنامه تا پایان آذرماه در تمامی شعب عملیاتی خواهد شد.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن سپس به برنامههای تکمیلی حوزه فناوری پرداخت و اعلام کرد: با هماهنگی سازمان حسابرسی، برنامه جامع حسابرسی سامانههای فناوری اطلاعات بانک در حال اجراست تا از نظر انطباق مقرراتی، امنیت دادهها و صحت عملکرد سیستمها به یک ارزیابی دقیق و استاندارد دست پیدا کنیم.
وی همچنین از پیشبرد پروژه مرکز داده و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی با همکاری شرکت مخابرات خبر داد و افزود این طرح، بستر تقویت تابآوری فناوری بانک و ارتقای کیفیت خدمات زیرساختی را فراهم میکند.
بیدی با اشاره به لزوم چابکسازی در انجام پروژهها گفت: با هماهنگی مدیرعامل بانک، فرایندهای مرتبط با تأمین، انعقاد قراردادها و ترک تشریفات در حوزه فناوری بازنگری شده تا پروژهها بدون تأخیر و با سرعت و شفافیت بیشتری پیش روند.
عضو هیئت مدیره بانک همچنین به اجرای برنامههای اصلاح فرآیندها در سطح بانک اشاره کرد که با مشارکت واحدهای ذیربط در حال نهاییسازی است.
وی در مورد پروژههای مهم در بخش داده نیز عنوان کرد: در اداره آمار و اطلاعات بانک، اجرای سامانههای هوش مصنوعی و پیادهسازی چارچوب حکمرانی داده آغاز شده است. این اقدامات با هدف ایجاد موتورهای هوشمند تحلیل، بهبود تصمیمسازی مدیریتی و فراهم کردن زیرساخت بانکداری دادهمحور در حال اجراست.
بیدی در پایان تصریح کرد: مجموعه پروژههای حوزه فناوری، از سامانههای عملیاتی تا زیرساختهای داده و امنیت، بهگونهای برنامهریزی شدهاند که تا پایان سال ۱۴۰۴، بانک مسکن را در مسیر تحول دیجیتال، استانداردسازی و ارائه خدمات یکپارچه و امن به مشتریان به مرحلهای جدید و پایدار برسانند.
