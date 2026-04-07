هزینه‌ انبارداری بورس کالا به روز رسانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای از تغییر هزینه‌های انبارداری بابت نگهداری روزانه کالا در معاملات گواهی سپرده کالایی خبر داد.

بر اساس اعلام مدیریت خزانه‌داری و انبارهای بورس کالای ایران، مطابق با بندهای مربوط به تعیین هزینه انبارداری بر اساس ضریبی از میانگین قیمت کالا در اطلاعیه‌های گشایش انبارها و نمادهای معاملاتی، هزینه‌های جدید انبارداری از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی اعمال خواهد شد.

طبق این اطلاعیه، هزینه انبارداری روزانه برای نگهداری شمش طلا ۴۶۸ ریال به ازای هر گواهی سپرده کالایی، شمش نقره ۱۰۷ ریال به ازای هر گواهی سپرده کالایی و سکه طلا ۲۰ هزار ریال به ازای هر قطعه سکه تعیین شده است.

همچنین هزینه انبارداری زعفران ۱۷۹ ریال به ازای هر گرم، مس کاتد ۴۳۴ ریال به ازای هر کیلوگرم، شمش روی ۱۰۷ ریال به ازای هر کیلوگرم و میلگرد ۱۲ ریال به ازای هر کیلوگرم اعلام شده است.

بر اساس اعلام بورس کالا، هزینه نگهداری گندله سنگ‌آهن نیز ۳ ریال به ازای هر کیلوگرم و برای خودرو ۵۷ ریال به ازای هر گواهی سپرده کالایی در نظر گرفته شده است.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است که مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌های انبارداری در خصوص سکه طلا، شمش طلا، شمش نقره، مس کاتد، شمش روی، میلگرد، گندله سنگ‌آهن و خودرو که هزینه انبارداری آنها مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده است، مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه دریافت خواهد شد.