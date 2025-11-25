شهریاری: جشنواره ملی «قلم وکیل» فرصتی برای پیوند قانون و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شهریاری ظهر سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه، با تقدیر از نقش محوری رسانه‌ها در آگاهی‌بخشیدن به جامعه، اظهار داشت: پیوند بین کانون وکلای بوشهر و اهالی رسانه در یک تا دو سال گذشته تقویت شده است.

وی با اشاره به برگزاری سومین دوره جشنواره ملی «قلم وکیل» توسط کانون وکلای دادگستری استان بوشهر، تصریح کرد: این جشنواره برای نوشتن وکلا، اهالی رسانه، مردم و حقوقدانان است. ما کسانی که می‌توانند بنویسند را محدود نکرده‌ایم و تمام افرادی که دوست دارند بین حقوق، قانون و مردم قدم بگذارند، دعوت به نوشتن شده‌اند.

رئیس کانون وکلای بوشهر با بیان اینکه دبیرخانه این جشنواره ملی به مدت سه سال به استان بوشهر سپرده شده است، گفت: از بین ۲۹ استان کشور، این افتخار به کانون وکلای بوشهر داده شده که پایگاه قلم و پایگاه اندیشه‌ورزی حقوق باشد.

شهریاری با تأکید بر اینکه ماهیت این جشنواره، اجتماعی‌سازی قانون است، خاطرنشان کرد: آمدیم قانون و حقوق را که امری خشک و محبوس بین کلمات تخصصی است، به ادبیات اجتماعی تبدیل کردیم، سعی ما بر این بوده که پیوندی بین قانون و مردم و مسئولیت اجتماعی حقوقدانان و وکلا ایجاد کنیم.»

وی با اعلام اینکه بحث «مسئولیت اجتماعی وکیل» از زمان راه‌اندازی این جشنواره در ادبیات حقوقی کشور وارد شده است، افزود: وکالت یک صنف یا شغل نیست، یک رسالت اجتماعی است، اگر وکیل، جامعه، رسانه و مردم با هم پیوند نخورند، نقش اجتماعی وکلا بسیار مخدوش است.

شهریاری با اشاره به دستاوردهای جشنواره، گفت: این جشنواره یک فرصت گفتمان‌سازی به ما داده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر با اشاره به تقویم جشنواره، یادآور شد: در مرحله پذیرش مقالات هستیم و مهلت ارسال آثار تا نوزدهم آذر ماه ادامه دارد، سال گذشته ۱۳۲ اثر داشتیم و امیدواریم امسال با استقبال بیشتری مواجه شویم.