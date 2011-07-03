عضویت هزار وکیل و حقوقدان در بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پیروز روز دوشنبه در نشستی خبری از برگزاری همایش میثاق حقوقدانان بسیجی با ولایت خبر داد و افزود: این همایش در تاریخ 22 تیر از ساعت 18 تا 21 با حضور برخی از مسئولان کشوری و لشکری در تالار وزارت کشور برگزار و طی آن از برخی از حقوقدانان بسیجی قدردانی می‌شود.

وی افزود: در این همایش یکهزار بسیجی عضو جامعه اسلامی فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران کارت بسیج و کارت عضویت جامعه را دریافت می کنند.

دبیرکل جامعه اسلامی فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران در مورد اهداف و فعالیتهای این جامعه گفت: این جامعه حدود 10 معاونت و 105 کمیته و همچنین 24 هزار عضو دارد که متشکل از حقوقدانان، وکلا، سردفتران، مشاوران حقوقی، اساتید حقوق، دانشجویان حقوق و نیز هواداران جامعه هستند.

وی با اشاره به اینکه از مهمترین برنامه‌های آینده جامعه اسلامی فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران، اعزام تیمهای حقوقی رایگان به مناطق محروم و ارائه آموزشهای حقوقی به شهروندان است گفت: در این راستا از حدود یک سال پیش، به صورت پیوسته اعضای جامعه به پایگاه‌های بسیج مساجد تهران اعزام می‌شوند و به صورت رایگان به شهروندان مشاوره حقوقی می‌دهند.

پیروز اظهار داشت: جامعه اسلامی فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران تشکلی مدنی است برای پاسخگویی تخصصی و علمی در زمینه مسائل حقوقی و قضایی جامعه و نیز ارائه پیشنهادهای سازنده حقوقی و قضایی برای بهبود امور حقوقی به معنای علم نحوه تنظیم و قاعده‌مند کردن روابط است و تمام روابط یک جامعه را شامل می‌شود.

افزود: یکی از اهداف جامعه عضویت تمامی اعضای جامعه در بسیج است بر همین اساس طی اقدامات انجام شده تا کنون در ظرف مدتی اندک بیش از هزار نفر از اعضای جامعه به عضویت بسیج درآمده‌اند.

دبیر کل جامعه اسلامی فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران گفت: برنامه های مختلفی در جامعه در دست اقدام است که می توان به معاضدت قضائی آسیب دیدگان اجتماعی، همکاری با حوزه های علمیه و بررسی چالشهای قانونی و ارائه طرح و پیشنهادات به قانونگذاران اشاره کرد.

ایجاد پاتوق خبرنگاران حقوقی و قضائی

وی به تمامی خبرنگاران حقوقی و قضائی کشور گفت: تمامی خبرنگاران می توانند از معاضدت قضائی جامعه استفاده کنند. همچنین دفتر جامعه اسلامی وکلا و حقوقدانان ایران آماده برگزاری هرگونه نشستهای تخصصی در حوزه های حقوقی و قضائی با رسانه ها است.

پیروز اظهار داشت: خبرنگاران می توانند در دفتر جامعه حضور یافته و با حقوقدانان بر سر چالشهای قضائی و حقوقی و قانونی بحث و تبادل نظر کنند که نوعی پاتوق گفتگوهای تخصصی محسوب می شود.

فعالیت جامعه اسلامی وکلا با کانون وکلا و مرکز مشاوران متفاوت است

دبیر کل جامعه اسلامی فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران در مورد موازی کاری این تشکل با کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه گفت: موازی کاری در کار نیست نیست چون کانون و مرکز مشاوران کاری صنفی انجام می دهند در حالی که ما مجموعه ای غیر دولتی هستیم و کار تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای و کاربردی انجام می دهیم.

به جای حمایت از وکیل الدوله از وکلای مستقل حمایت شود

در ادامه این نشست علی حاجی‌پور قائم‌مقام و معاون حقوقی جامعه اسلامی فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران با بیان اینکه بحث وکالت در ایران یکی از مسائلی است که همیشه مورد بحث بوده تصریح کرد: بعد از انقلاب قانونگذاریها فراز و نشیبهای متعددی داشته و وابستگی‌هایی در هر زمان برای کانون ایجاد شده است که پیدایش مرکز مشاوران قوه قضائیه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز در این راستا به استقلال نهاد وکالت لطماتی وارد کرد.

وی با بیان اینکه لازمه کار وکالت، استقلال است ادامه داد: لازمه دفاع از حقوق شهروندان توسط وکلا، استقلال آنهاست؛ یعنی به جای آنکه از وکیل‌الدوله حمایت شود، وکلای مستقل مورد حمایت قرار گیرند.