اُکالا بازار آنلاین سوپرمارکتی را از آن خود کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طبق این گزارش اُکالا در روز ۲۹ آبان با ثبت و پردازش ۲۴۶ هزار و ۱۰۲ سفارش در یک روز، رکورد پیشین صنعت که در ۲ اسفند ۱۴۰۳ توسط همین پلتفرم با ۲۱۲ هزار سفارش ثبت شده بود را بار دیگر جابهجا کرد.
فعالیتهای ارتباطی و تبلیغاتی اُکالا که این روزها با پیوستگی و انسجام بیشتری در حال اجراست در کنار تقویت قابل توجه زیرساختهای فنی و عملیاتی، جایگاه این پلتفرم از گروه صنعتی گلرنگ را بیش از پیش در ذهن مردم تثبیت کرده است. اُکالا در روز ۲۹ آبان ۱۴۰۴ و در پی اجرای کمپین سراسری «رایگان میرسونمش» با ثبت ۲۴۶ هزار و ۱۰۲ سفارش توانست به فروش ۱۴۰ میلیارد تومانی در یک روز دست پیدا کند و رکورد مهم و تازهای در بازار آنلاین کالاهای سوپرمارکتی ایران به ثبت برساند. اُکالا در ساعات اوج فروش این روز با پردازش ۱۰ سفارش در ثانیه و رشد ترافیک ۷۳ درصدی نسبت به روزهای عادی بار دیگر رکورد پیشین صنعت که در ۲ اسفند ۱۴۰۳ توسط همین پلتفرم با ۲۱۲ هزار سفارش ثبت شده بود را بار دیگر جابهجا کرد. ثبت چندبارهی رکورد فروش روزانه صنعت توسط اُکالا نشان از تثبیت جایگاه این پلتفرم به عنوان رهبر بازار آنلاین محصولات سوپرمارکتی دارد.
مشارکت و همراهی بیش از ۱۲۰ برند FMCG
در این کمپین بیش از ۱۲۰ برند مطرح FMCG با اُکالا مشارکت داشتند و به در مجموع ۲۳۱۵ قلم کالا در تمام گروههای محصولی با تخفیفهای ویژه به کاربران عرضه شد. گروههای کالایی لبنیات، تنقلات، نوشیدنی، خواربار و نظافت منزل به ترتیب بیشترین سهم از فروش را در این روز به خود اختصاص دادند. مزیت «ارسال رایگان بدون قید و شرط» و حفظ کیفیت سرویسدهی و پشتیبانی اُکالا، از محرکهای اصلی استقبال کاربران از اُکالا در این روز بودند.
پیچیدگی عملیاتی و موفقیت ۹۷ درصدی پردازش و ارسال سفارشها
تفاوت اصلی صنعت آنلاین محصولات سوپرمارکتی در مقایسه با سایر شاخههای تجارت الکترونیک، مسئله ارسال سریع و پیچیدگی عملیاتی آن است. حفظ کیفیت سرویسدهی و تحویل موفق بیش از ۹۷٪ سفارشها در این روز نتیجهی همکاری و همافزایی مجموعهای از تیمها و ذینفعان بود. در واقع ثبت رکوردی در این اندازه فقط جنبه فروش و بازرگانی ندارد و با ۱۰۰٪ پایداری در زیرساخت، توان لجستیکی بالا با همکاری ۱۲ هزار سفیر از ناوگان الوپیک، هماهنگی بالا با بیش از ۳۲۵۰ سوپرمارکت و فروشگاه زنجیرهای در ۲۴۸ شهر از ۳۱ استان و همینطور یکپارچگی تیمهای عملیات و پشتیبانی بهدست آمده است. ثبت این رکورد دستاوردی در راستای ماموریت اصلی اُکالا یعنی ارائهی تجربهای مطمئن در خرید آنلاین سوپرمارکتی رای تمام ایرانیان است و استاندارد تازهای برای بازار آنلاین کالاهای تندمصرف ایران تعریف میکند.
