وقوع زمین لرزه ۵.۹ ریشتری در فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از وقوع زمین لرزه‌ای شدید در جنوب فلیپین خبر دادند.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر، امروز جزیره میندانائو در جنوب فیلیپین را لرزاند.

هنوز گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.