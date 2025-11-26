آغاز روند انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در نامه‌ای که از سوی سیرالئون رئیس دوره‌ای شورای امنیت، منتشر شده، آمده است فرآیند دعوت از نامزدها برای سمت دبیر کلی آغاز شده است.

در این نامه از کشورهای عضو خواسته شده است که «به‌طور جدی، نامزدهای زن را مدنظر قرار دهند»، زیرا تاکنون هیچ زنی دبیرکلی سازمان ملل را بر عهده نداشته است.

نامه رئیس دوره‌ای شورای امنیت، همچنین بر «اهمیت تنوع منطقه‌ای در انتخاب دبیرکل» تأکید می‌کند.

نامزدهای این سمت از سوی کشورهای عضو معرفی می‌شوند و هر کشور تنها می‌تواند یک نفر را پیشنهاد دهد. برای نامزدی، کشورها باید نامه رسمی خود را برای رؤسای شورای امنیت و مجمع عمومی ارسال کنند. در ادامه، نامزدها باید برنامه و چشم‌انداز خود برای آینده سازمان ملل و نیز منابع مالی خود را اعلام کنند. همچنین اگر نامزدی در یکی از ساختارهای سازمان ملل مشغول به کار باشد، باید برای جلوگیری از تعارض منافع، در مدت روند انتخاب از مسئولیت‌های خود کناره‌گیری کند.

انتظار می‌رود انتخابات در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار شود.

دوره مأموریت «آنتونیو گوترش» دبیرکل کنونی، روز ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. تاکنون «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رسماً نامزدی خود را برای دبیرکلی آینده سازمان ملل اعلام کرده است.

دبیرکل سازمان ملل توسط شورای امنیت انتخاب و توسط مجمع عمومی برای یک دوره پنج‌ساله قابل تمدید تأیید می‌شود. تعداد دوره‌های خدمت محدود نیست، اما طولانی‌ترین دوره مسئولیت دبیرکلی سازمان ملل تاکنون ۱۰ سال بوده است. بر اساس رویه موجود، دبیرکل نباید از میان پنج عضو دائم شورای امنیت شامل روسیه، انگلیس، چین، آمریکا و فرانسه انتخاب شود.