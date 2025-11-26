  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۲

ذاکریان: ۲۶ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ خراسان جنوبی به بانوان اختصاص یافت

ذاکریان: ۲۶ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ خراسان جنوبی به بانوان اختصاص یافت

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد استان در ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: از مجموع ۲۸۷ طرح پرداختی معادل ۲۶ درصد به بانوان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد خراسان جنوبی در پرداخت تسهیلات دولتی تبصره ۱۸ اظهار کرد: از مجموع ۲۸۷ طرح پرداختی تسهیلات، ۴۲ طرح معادل ۱۵ درصد به اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و موسسات اختصاص یافته و باقی یعنی ۲۴۵ طرح به افراد حقیقی (زنان و مردان) پرداخت شده است.

وی با بیان جزئیات رقم پرداختی‌ها افزود: از مجموع ۸۲۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده، ۴۷۵ میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد به اشخاص حقوقی و مابقی یعنی ۳۵۲ میلیارد تومان معادل ۴۳ درصد به افراد حقیقی پرداخت شده است که از این میزان ۹۳ میلیارد تومان (۲۶ درصد) به بانوان تعلق دارد.

ذاکریان خاطرنشان کرد: بیشترین میزان پرداختی تسهیلات به بانوان توسط جهاد کشاورزی با ۱۵ طرح به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان انجام شده و پس از آن میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۸۷ طرح به ارزش ۲۸ میلیارد تومان قرار دارد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های استاندار خراسان جنوبی و دستگاه‌های اجرایی استان گفت: این عملکرد نشان‌دهنده اهتمام استان به توانمندسازی زنان و فعال‌سازی ظرفیت‌های بانوان در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی است و می‌تواند الگویی برای استان‌های دیگر باشد.

کد خبر 6668565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها