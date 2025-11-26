دومین روستای جهانی گردشگری ایران در طبس یکساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح چهارشنبه در جمع رسانه‌ها از برگزاری جشن سالگرد جهانی شدن روستای اصفهک در فهرست روستاهای جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: انتخاب بهترین دهکده گردشگری از سال ۲۰۲۱ توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) دنبال می‌شود و هدف از این اقدام تبدیل گردشگری به محرک توسعه روستایی و رفاه روستاییان است.

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی اظهار کرد: سازمان جهانی گردشگری ۹ شاخصه از جمله دارا بودن منابع فرهنگی، ترویج و حفاظت از آن، پایداری اقتصادی، محیطی، اجتماعی، پتانسیل گردشگری و توسعه و یکپارچگی زنجیره ارزش، حاکمیت و اولویت‌بندی گردشگری و نیز امور بهداشت، ایمنی و امنیت را به عنوان معیارهای انتخاب روستاهای جهانی اعلام کرده است که اصفهک در سال گذشته پس از ماه‌های تلاش و انتظار در تاریخ ۲۵ آبان ماه در رقابت با ۱۵۰ روستای جهان و ۷ روستای بسیار زیبا و مطرح ایران موفق شد به‌عنوان دومین روستای ایران موفق به کسب این عنوان شود.

عرب گفت: این جشن امسال به‌دلیل ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و دهه فاطمیه با تأخیر و پس از ایام شهادت در روز پنجشنبه ۶ آذر ماه و به‌صورت کاملاً مردمی برگزار می‌شود.

وی افزود: مرمت و احیا بافت تاریخی، پایلوت گردشگری نجوم و خلق گردشگری امید از مهمترین ظرفیت‌های روستای هدف گردشگری اصفهک و به‌عنوان سه ابتکار اصلی نقش مهمی در جریان جهانی شدن اصفهک داشتند.

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی تأکید کرد: اصفهک یک فرآیند و جریان زندگی است که همراهی و مشارکت اجتماعی بسیار بالایی دارد و از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خود نهایت استفاده را برده و به همین دلیل مورد استقبال گردشگران خارجی نیز قرار گرفته و به مقصد گردشگران و تورهای علمی و تخصصی داخلی و خارجی تبدیل شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: مردم اصفهک حالا پس از یکسال این روز به‌یاد ماندنی و فراموش نشدنی را در کنار گردشگران و میهمانان اصفهک در روز پنجشنبه ۶ آذر ماه جشن خواهند گرفت و قصه امید و زندگی خود را برای فرزندان خود و نسل‌های آینده و همه دنیا به زیبایی بیان خواهند کرد.