وضعیت هوای اصفهان قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت ۸ صبح چهارشنبه چهارم آذر ماه با میانگین ۱۶۹ AQI وضعیت قرمز ناسالم برای عموم را نشان می‌دهد.

در همین حال اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که به سبب تداوم پایداری و سکون نسبی جو تا چهارشنبه ۵ آذر ماه، شرایط انباشت آلاینده‌ها در هوای مناطق مرکزی و صنعتی استان ادامه دار خواهد بود که در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده‌ها، آلودگی تشدید خواهد شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه ۲۵ آبان ۱۷۲، خیابان پروین با عدد ۱۹۸، ایستگاه دانشگاه صنعتی ۱۸۷، رهنان ۱۷۵، زینبیه ۱۶۸، سپاهان شهر ۱۷۰، فرشادی ۱۷۴، فیض ۱۷۶، میرزاطاهر ۱۶۰، ولدان ۱۵۶، هزار جریب ۱۶۵، پارک زمزم ۱۵۲ و کاوه ۱۸۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه رودکی ۱۲۰ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

همچنین کیفیت هوا در علوم پزشکی کاشان با شاخص ۱۲۰، نجف آباد ۹۶، کاشان ۸۹ و شاهین شهر ۹۰ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

کیفیت هوا در بیمارستان صاحب الزمان شهرضا ۳۳ و مبارکه ۳۷ AQI وضعیت سبز و هوای پاک را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن(CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.