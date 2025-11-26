حضور ۱۹۰۰ دختر هرمزگانی در اردوهای کارآفرینی «طرح ملی یاس»

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با بیان اینکه طرح یاس (یاران آیندهساز) یکی از برنامههای نو و اثربخش این نهاد در راستای توانمندسازی بانوان و جوانان به شمار میآید به اهمیت اجرای کیفی این طرح ملی اشاره کرد و گفت: طرح ملی یاس به عنوان یک برنامه جدید، موفق و پیشرو در حوزه توانمند سازی دختران و بانوان میباشد که از سال ۱۴۰۰ با همکاری و تعامل مؤثر و سازنده بین کمیته امداد و جمعیت هلال احمر در ابعاد مختلف فرهنگی، روانشناختی، توسعه فردی و اجتماعی و اشتغال اجرا گردیده است.
باسره با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰۰ دختر فعال هرمزگانی در طرح ملی یاس (یاران آینده ساز) عضویت دارند، افزود: افزایش عزتنفس و خودباوری، تقویت روحیه پذیرش مسئولیت اجتماعی و حضور بانوان در اجتماع و چرخه اقتصادی کشور و توانمندسازی فکری و مالی آنان از اهداف مهم این طرح میباشد.
این مقام مسئول به برگزاری بیش از ۱۰۰ دوره آموزشی مهارتهای کسب و کار و کارگاههای اصول کارآفرینی با همراهی مشاوران مجرّب و کارشناسان متخصص از کمیته امداد و هلال احمر اشاره نمود و گفت: بر همین اساس از ابتدای امسال تا کنون یک هزار و ۹۰۰ دختر از یاران آیندهساز هرمزگان در این دورهها شرکت کردهاند.
مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان تصریح کرد: امسال علاوه بر کارگاههای آموزشی و مهارتی برگزار شده؛ تعداد ۱۱۰۰ نفر از دختران و بانوان عضو این طرح ملی به سفر زیارتی و معنوی مشهد مقدس اعزام شدند و بی شک این گونه برنامههای فرهنگی و عقیدتی گامی مثبت برای تقویت روحیه و صفات معنوی، انس بیشتر با ائمه اطهار، ایجاد انگیزه و کمک به شکوفایی استعدادهای دختران جوان و بانوان استان هرمزگان خواهد شد.
شایسته ذکر است در سال جاری برای اجرایی این طرح ملی در استان هرمزگان، اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان از منابع کمیته امداد هزینه شده است.
