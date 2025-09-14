به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان میثاقنامه همکاری طرح ملی دختران «یاس» با حضور جمعی از مسئولان و با هدف همافزایی ظرفیتها، منابع و تجربیات دو نهاد حمایتی کمیته امداد و هلالاحمر برای اجرای طرحی ملی با رویکرد پیشگیرانه، آموزشی و توانمندسازی دختران مددجوی ۲۰ تا ۴۰ ساله منعقد شد.
مدیرکل کمیته امداد امام (ره) در این مراسم با اشاره به ابعاد مختلف طرح «یاس» گفت: این طرح جامع، با عنوان «یاران آیندهساز»، با هدف توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و امدادی دختران تحت حمایت و با مشارکت هلالاحمر در زمینه آموزش کمکهای اولیه اجرا میشود.
محمد عرب افزود: آموزشهای کاربردی در حوزههای خودامدادی، دگرامدادی، افزایش عزتنفس، مسئولیتپذیری اجتماعی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه از محورهای اصلی این طرح است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف کلان این طرح، افزایش تابآوری دختران مددجو در برابر آسیبهای اجتماعی و زمینهسازی برای حضور فعالتر آنان در جامعه است، اظهار کرد: سهم استان در سال جاری، آموزش دو هزار دختر مددجو بود که این هدف در نیمه نخست سال محقق شد.
عرب از برگزاری اردوی آموزشی فشرده برای ۲۳۰ نفر از دختران مددجو در اردوگاه یادگاران امام (ره) خبر داد و گفت: این افراد پس از پایان دوره، به عنوان رابط و مسئول خانههای هلال در محلات سازماندهی میشوند تا در مواقع بحران و حوادث طبیعی، نقش مؤثری در امدادرسانی و کاهش آسیبها ایفا کنند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: این طرح نهتنها به توانمندسازی فردی دختران میانجامد، بلکه نقش اجتماعی آنان را در خانواده و جامعه پررنگتر کرده و روحیه مشارکتجویی را تقویت میکند.
نظر شما