به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آبوفاضلاب ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری در صنعت آب و فاضلاب کشور، هر ساله با حضور شرکتهای توانمند داخلی و خارجی برپا میشود و شرکتهای فعال در این صنعت، تازهترین دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان قرار میدهند.
بیستویکمین دوره این نمایشگاه (Watex ۱۴۰۴) از ۱۲ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برپا میشود.
با هدف معرفی دستاوردها و انعکاس هر چه بیشتر توانمندیهای دانشبنیانهای فعال در این صنعت، پاویون شرکتهای دانشبنیان در این نمایشگاه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا میشود.
دانشبنیانهای متقاضی حضور در این پاویون تا روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند برای ثبتنام به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس Ghazaal.inif.ir مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۰۲۱۶۶۸۵۶۷۳۵ و ۰۹۳۸۷۵۵۷۰۴۹ (کارگزاری مهر ویژن) تماس حاصل کنند.
یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار داخلی و صادراتی شرکتهای دانشبنیان، حمایت از حضور دانشبنیانها در نمایشگاههای معتبر داخلی و بینالمللی به صورت حضور مستقل یا برپایی پاویون و همچنین، حمایت از اعزام هیأتهای تجاری و فناوری ایرانی (شرکتهای دانشبنیان) و پذیرش هیأتهای تجاری و فناوری خارجی است.
