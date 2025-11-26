آزادی ۴۰ زندانی جرائم غیرعمد در اهواز با مشارکت خیران

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف گسترش فرهنگ نوع‌دوستی و احسان، ۴۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در زندان مرکزی اهواز صبح امروز چهارشنبه با تلاش دستگاه قضائی استان و مشارکت خیران آزاد شدند.

دهقانی در این مراسم اظهار کرد: با تلاش جمعی مسئولان قضائی و زندان، ارائه تسهیلات بانکی، اعسار، آورده محکومان و پرداخت سه و نیم میلیارد تومان از سوی ستاد دیه، ۴۰ زندانی جرایم غیرعمد آزاد و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.»گ

وی ضمن قدردانی از اقدامات خیرین و ستاد دیه افزود: هم‌زمانی آزادی این افراد با ایام دهه فاطمیه، جلوه‌ای از بندگی و پیروی از سیره حضرت زهرا (س) در کمک به نیازمندان و دستگیری از گرفتاران است. چنین حرکت‌های انسان‌دوستانه نماد همبستگی و ایمان مردم خوزستان به ارزش‌های دینی و اخلاقی است.

رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی استان با همکاری ستاد دیه و خیران محلی تلاش می‌کند با رعایت موازین قانونی و انسانی و همچنین حق زیان‌دیده، از زندانی شدن افراد در جرایم غیرعمد پیشگیری کند.