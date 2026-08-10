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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

رسانه‌ها در خط مقدم مقابله با روایت‌های ناصحیح قرار دارند

رسانه‌ها در خط مقدم مقابله با روایت‌های ناصحیح قرار دارند

بیرجند- مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان، بر نقش رسانه‌ها در تبیین خدمات دولت الکترونیک، افزایش اعتماد عمومی و مقابله با روایت‌های ناصحیح تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن محمدزاده، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی، امروز دوشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر خراسان جنوبی با مدیر خانه مطبوعات استان و مسئول دفتر خبرگزاری مهر و خبرنگاران این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه، یاد و خاطره شهید محمود صارمی را گرامی داشت و اظهار کرد: شهید صارمی الگویی از تعهد و شهامت در ثبت لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ رسانه ایران است.

محمدزاده با قدردانی از همراهی خبرنگاران در انعکاس خدمات ثبت احوال افزود: خبرنگاران با تبدیل آمار و رویه‌های اداری به روایت‌هایی ملموس برای مردم، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و تقویت تعامل میان دولت و جامعه دارند.

وی با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در ارائه خدمات، ادامه داد: رسانه‌ها می‌توانند در تبیین تحولات دولت الکترونیک و معرفی خدمات نوین دستگاه‌ها، نقش مؤثری ایفا کنند و ارتباط میان مردم و مجموعه‌های اجرایی را تسهیل کنند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی همچنین با اشاره به سابقه و روند فعالیت خبرگزاری مهر بیان کرد: پویایی و نوآوری از عوامل ماندگاری و موفقیت رسانه‌هاست و رسانه‌ای که خود را با نیازهای روز جامعه و تحولات فضای دیجیتال هماهنگ کند، می‌تواند دامنه مخاطبان خود را توسعه دهد.

محمدزاده با اشاره به تغییرات و نوآوری‌های صورت گرفته در حوزه رسانه، گفت: توجه به نسل جدید مخاطبان و ارائه محتوا در قالب‌های متنوع، نشان‌دهنده ضرورت حرکت رسانه‌ها متناسب با تحولات فضای ارتباطی و رسانه‌ای است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران در خط مقدم جبهه اطلاع‌رسانی قرار دارند، تصریح کرد: در شرایطی که جنگ روایت‌ها بیش از گذشته اهمیت یافته است، تخصص، دقت و بصیرت خبرنگاران می‌تواند در مقابله با ادعاهای متناقض و شکل‌گیری روایت صحیح و مبتنی بر واقعیت نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی تأکید کرد: رسانه‌ها با انعکاس دقیق اخبار و خدمات و همچنین مطالبه‌گری مسئولانه، می‌توانند در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد مردم نقش مؤثری داشته باشند.

کد مطلب 6913331

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