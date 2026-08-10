به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن محمدزاده، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی، امروز دوشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر خراسان جنوبی با مدیر خانه مطبوعات استان و مسئول دفتر خبرگزاری مهر و خبرنگاران این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه، یاد و خاطره شهید محمود صارمی را گرامی داشت و اظهار کرد: شهید صارمی الگویی از تعهد و شهامت در ثبت لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ رسانه ایران است.

محمدزاده با قدردانی از همراهی خبرنگاران در انعکاس خدمات ثبت احوال افزود: خبرنگاران با تبدیل آمار و رویه‌های اداری به روایت‌هایی ملموس برای مردم، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و تقویت تعامل میان دولت و جامعه دارند.

وی با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در ارائه خدمات، ادامه داد: رسانه‌ها می‌توانند در تبیین تحولات دولت الکترونیک و معرفی خدمات نوین دستگاه‌ها، نقش مؤثری ایفا کنند و ارتباط میان مردم و مجموعه‌های اجرایی را تسهیل کنند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی همچنین با اشاره به سابقه و روند فعالیت خبرگزاری مهر بیان کرد: پویایی و نوآوری از عوامل ماندگاری و موفقیت رسانه‌هاست و رسانه‌ای که خود را با نیازهای روز جامعه و تحولات فضای دیجیتال هماهنگ کند، می‌تواند دامنه مخاطبان خود را توسعه دهد.

محمدزاده با اشاره به تغییرات و نوآوری‌های صورت گرفته در حوزه رسانه، گفت: توجه به نسل جدید مخاطبان و ارائه محتوا در قالب‌های متنوع، نشان‌دهنده ضرورت حرکت رسانه‌ها متناسب با تحولات فضای ارتباطی و رسانه‌ای است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران در خط مقدم جبهه اطلاع‌رسانی قرار دارند، تصریح کرد: در شرایطی که جنگ روایت‌ها بیش از گذشته اهمیت یافته است، تخصص، دقت و بصیرت خبرنگاران می‌تواند در مقابله با ادعاهای متناقض و شکل‌گیری روایت صحیح و مبتنی بر واقعیت نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی تأکید کرد: رسانه‌ها با انعکاس دقیق اخبار و خدمات و همچنین مطالبه‌گری مسئولانه، می‌توانند در تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد مردم نقش مؤثری داشته باشند.