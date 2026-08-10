ماجرای لکه نفتی در نزدیکی عمان چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دولت عمان اعلام کرد که یک لکه نفتی به مساحت تقریبا ۳۹۰ کیلومتر مربع در نزدیکی سواحل آن ایجاد شده و این امر پس از آسیب به یک کشتی تحت تحریم و حامل نفت خام روسیه صورت گرفته است.

دولت عمان امروز دوشنبه اعلام کرد که به طور جدی برای مقابله با نشت نفت در آب‌های خود در نزدیکی جزایر الحلانیات در نزدیکی استان ظفار جنوبی تلاش می‌کند.

گفتنی است دو منبع امنیتی دریایی به رویترز گفتند که خدمه کشتی Caroline Bezengi برای اولین بار در ۸ ژوئن از وجود یک مشکل در نزدیکی بندر المکلا در جنوب یمن خبر دادند.

این منابع افزودند که ارزیابی‌های اولیه حاکی از وقوع انفجار در این کشتی است.