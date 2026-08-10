به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر صفری ظهر دوشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر بمناسبت روز خبرنگار، گفت: خبرنگاری حرفه‌ای دشوار، حساس و مسئولیت‌آور است؛ چراکه خبرنگار باید مشکلات و مطالبات مردم را صادقانه و منصفانه منعکس کند و در عین حال شرایط، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های دستگاه‌های اجرایی را نیز مورد توجه قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت صداقت، انصاف و عدالت در فعالیت رسانه‌ای افزود: خبرنگار زمانی می‌تواند به‌درستی به رسالت خود عمل کند که در انعکاس مسائل، هم دغدغه‌های مردم و هم واقعیت‌های موجود را مورد توجه قرار دهد و از نگاه منصفانه و عادلانه در تهیه و انتشار گزارش‌ها برخوردار باشد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیگیری مسائل حوزه آموزش و پرورش، تصریح کرد: رسانه‌های استان طی سال‌های گذشته بسیاری از مشکلات، کمبودها و نیازهای مدارس را به‌خوبی شناسایی و منعکس کرده‌اند و این مطالبه‌گری و پیگیری‌ها در کنار اقدامات دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌های آموزشی باشد.

صفری ادامه داد: انعکاس مسائل و مشکلات مدارس از سوی رسانه‌ها می‌تواند به مسئولان کمک کند تا در جریان دقیق وضعیت موجود قرار گیرند و برای رفع مشکلات، تصمیم‌گیری و اقدام مناسب انجام دهند.

وی با بیان اینکه مجموعه نوسازی مدارس از ظرفیت رسانه‌ها برای شناسایی و پیگیری مشکلات استقبال می‌کند، گفت: انتظار داریم خبرنگاران و اصحاب رسانه در صورت مشاهده هرگونه مسئله یا مشکل در حوزه فضاهای آموزشی، موضوع را به این اداره‌کل اطلاع دهند تا بتوانیم در جریان قرار گرفته و برای رفع آن اقدام کنیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان خاطرنشان کرد: مردم حق دارند مسائل و مشکلات آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برای رفع آنها اقدام شود و مجموعه نوسازی مدارس نیز خود را موظف می‌داند در این مسیر از ظرفیت رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه استفاده کند.

صفری تأکید کرد: ارتباط مؤثر میان مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مشکلات، افزایش مطالبه‌گری عمومی و تسریع در روند رفع کمبودها کمک کند و در نهایت به بهبود شرایط فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به دانش‌آموزان منجر شود.