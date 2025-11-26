وزیر خارجه مصر زنگ خطر را درباره اوضاع خطرناک منطقه به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، وزیر خارجه مصر رایزنی هایی با مقامات لبنانی انجام داد.

بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر پس از دیدار با جوزف عون رئیس جمهور لبنان بر اهمیت گسترش حاکمیت دولت لبنان تأکید کرد.

وی گفت: ما از هرگونه احتمال تشدید تنش و به خطر افتادن امنیت و ثبات لبنان هراس داریم و به همین دلیل، از هیچ تلاشی برای دور نگه داشتن لبنان از هرگونه فاجعه و خطر تشدید تنش دست نخواهیم کشید.

عبدالعاطی ضمن تمجید از دیدگاه و ابتکار اخیر جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان در روز استقلال، مبنی بر آمادگی ارتش لبنان برای تحویل گرفتن تمامی نقاط در جنوب تأکید کرد: بسط و گسترش حاکمیت دولت، امری بسیار مهم است و موضع مصر و لبنان بر اساس طرح رئیس‌جمهور عون، با هم هماهنگ و همسو است.

وی افزود: تکبر قدرت و زورگویی، ثبات را برای اسرائیل و منطقه تأمین نخواهد کرد و ما طرفدار راه‌حل‌های دیپلماتیک و سیاسی هستیم، نه نظامی.

او تأکید کرد: کل منطقه در آستانه یک تشدید تنش کامل قرار دارد که به نفع هیچ طرفی نیست و ما تماس‌های خود را در جهت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگوی مستقیم یا غیرمستقیم به کار گرفته‌ایم.

وی در ادامه، پیام عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر، مبنی بر ارائه تمامی حمایت‌ها و کمک‌های ممکن به لبنان و به‌کارگیری شبکه روابط مصر با تمامی طرف‌های مهم و فعال منطقه‌ای و بین‌المللی برای حمایت از اجرای آتش‌بس و متوقف کردن اقدامات خصمانه و همچنین خنثی کردن هرگونه تنش احتمالی را به اطلاع رئیس جمهور لبنان رساند.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، سپس با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز دیدار و بر لزوم توقف فوری تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

عبدالعاطی پس از این دیدار گفت: اسرائیل باید خیلی فوری تجاوزات خود را متوقف کند و به ارتش لبنان فرصت دهد تا وظایف خود را با مسئولیت‌پذیری و حس وطن‌پرستی به طور کامل انجام دهد.