به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، پارامونت دنباله چهارم «ساعت شلوغی» ساخته برت رتنر را می‌سازد. این استودیو به نمایندگی از برادران وارنر توزیع را بر عهده دارد.

این معامله‌ای جذاب در زمانی جذاب است: پارامونت حالا متعلق به دیوید الیسون است و او یکی از پیشنهاددهندگان برای خرید کمپانی برادران وارنر است. این اولین همکاری این ۲ استودیوی بزرگ از زمان تصاحب پارامونت توسط الیسون است و زمانی اتفاق می‌افتد که مهلت ارائه تمام پیشنهادها برای خرید برادران وارنر هفته پیش تمام شد و حالا پیشنهادهای نتفلیکس و کامکست هم به عنوان دیگر متقاضیان روی میز قرار دارد.

جکی چان که زمانی به شوخی گفته بود زمان ساخت «ساعت شلوغی ۴» ۱۰۰ ساله خواهد بود، به زودی در فیلم چهارم همراه کریس تاکر نقش‌آفرینی خواهد کرد.

ظاهرا پیش از این برخی از استودیوها از توزیع «ساعت شلوغی» جدید صرف نظر کرده‌ بودند که «نیو لاین» از زیر مجموعه برادران وارنر، معمار این مجموعه فیلم‌ها که با بازی جکی چان و کریس تاکر به کارگردانی برت رتنر منجر به سه‌گانه‌ای شد که ۸۵۰ میلیون دلار در گیشه جهانی فروش کرد.

اولین فیلم «ساعت شلوغی» سال ۱۹۹۸، دومین فیلم سال ۲۰۰۱ و سومین فیلم در سال ۲۰۰۷ اکران شد.

رتنر سال ۲۰۱۷ توسط ملانی کوهلر به تجاوز جنسی متهم شد، ولی به جرم افترا از او شکایت کرد و هر ۲ طرف در پاییز ۲۰۱۸ به توافق رسیدند و موافقت کردند که به کار خود ادامه دهند. رتنر که خود از ارکان اصلی شرکت «رت پک» برادران وارنر است که تأمین مالی چندین فیلم این کمپانی را برعهده داشته، به تازگی مستندی درباره ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، برای آمازون ام‌جی‌ام کارگردانی کرده که ۳۰ ژانویه در سینماها اکران خواهد شد.

روز یکشنبه گفته شد دونالد ترامپ، پارامونت را تحت فشار قرار داده تا ادامه «ساعت شلوغی» را بسازد و حالا ساخت این فیلم تائید شده است.

تابستان سال پیش گزارش شده بود که ساخت فیلم چهارم با حضور رتنر به عنوان کارگردان و تهیه‌کننده در حال بررسی است و نیو لاین اجازه داد تا مجوز آن به کمپانی دیگری برود و طارق بن عمار حق ساخت قسمت چهارم را تحت لیبل «ایگل پیکچرز» که از بزرگترین شرکت‌های تولید و توزیع ایتالیاست، به دست آورد.

در هر حال بازگرداندن این مجموعه به سینماها در حالی که بسیاری مشتاق بازگشت کمدی‌ها هستند، اتفاق بزرگی است. سونی با دو فیلم آخر از مجموعه «پسران بد» شامل «پسران بد برای همیشه» در سال ۲۰۲۰ (۴۲۶.۵ میلیون دلار در گیشه جهانی) و «پسران بد: سوار شو یا بمیر» در سال ۲۰۲۴ (۴۰۴.۵ میلیون دلار در سراسر جهان) فروخت و ثابت کرد مخاطبان پس از ماجرای جایزه اسکار ویل اسمیت و کریس راک، برای تماشای او در سینما تردیدی نداشتند.