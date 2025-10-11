طالبی: جزیره ای کار کردن باعث عدم مدیریت کاهش آسیب های اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در شورای اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه با توجه به نقش و ظرفیت محلات، مدیریت مسائل در شرایط امروز را بهتر خواهیم داشت گفت: هدف اول طرح اقدام مدیریت محله محور، بازگرداندن سرمایه اجتماعی به سطح محلات است.
وی با بیان اینکه تقویت حکمرانی محلی با نقشآفرینی محلات در استان کرمان اتفاق میافتد افزود: پراکنده و جزیرهای کار کردن، عدم هماهنگی و هم راستا بودن فعالیتها در حوزه مسائل اجتماعی از عوامل مؤثر بر عدم مدیریت مناسب در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
طالبی، تصریح کرد: تاکید بر هماهنگی میان دستاندرکاران در حوزه محلهمحوری برای این است که تمام توان در قالب یک طرح و همافزایی برای اقدام مؤثری در حوزه محلات انجام و این هماهنگی بین بخشی را در قالب ساختارها انجام دهیم.
استاندار کرمان، اولویتگذاری برای مداخله در مناطق بحرانی را بر اساس محلات و شهرستانها مورد تاکید قرار داد و گفت: نقشآفرینی همه تشکلهای مردمی در برنامه مقابله با پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اقدام محله محور را نیاز داریم.
وی، محلات را زیربنای توسعه پایدار اجتماعی دانست و بیان کرد: ریشه بسیاری از آسیبها به نوع رفتارها، واکنشها و یا کارکردهایی برمیگردد که در سیستم اداری و اجرایی داشتیم و اتفاق نیفتاده است.
