۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

توضیح روابط عمومی نهاجا درباره عبور جنگنده از آسمان تهران

روابط عمومی نیروی هوایی ارتش درباره عبور یک فروند جنگنده از آسمان تهران توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، پیش از ظهر امروز، چهارشنبه ۵ آذرماه، یک فروند جنگنده میگ ۲۹ متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در راستای انجام ماموریت‌های روزانه، از آسمان تهران عبور کرد. این پرواز در کنار پرواز دیگر جنگنده‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار در آسمان ایران امری عادی و مسبوق به سابقه بوده که در آینده نیز انجام خواهد پذیرفت.

هادی رضایی

    • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      5 7
      پاسخ
      کم مردم استرس دارن
    • علی کرم حاجی IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      9 3
      پاسخ
      پاینده باد ايران درود خدا بر حافظان امنیت

