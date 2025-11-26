توضیح روابط عمومی نهاجا درباره عبور جنگنده از آسمان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، پیش از ظهر امروز، چهارشنبه ۵ آذرماه، یک فروند جنگنده میگ ۲۹ متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در راستای انجام ماموریتهای روزانه، از آسمان تهران عبور کرد. این پرواز در کنار پرواز دیگر جنگندههای ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار در آسمان ایران امری عادی و مسبوق به سابقه بوده که در آینده نیز انجام خواهد پذیرفت.
روابط عمومی نیروی هوایی ارتش درباره عبور یک فروند جنگنده از آسمان تهران توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر 6668951
نظر شما