به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «قهرمانشو» به ناهید حسنپور و از انتشارات چغک، اثری است ویژه برای کودکان و نوجوانان که با هدف آشنایی نسل جدید با زندگی، اندیشه و ویژگیهای شخصیتی سردار شهید امیرعلی حاجیزاده و مسیر پیشرفت صنعت موشکی کشور نگاشته شده است.
این کتاب با بهرهگیری از داستانی تخیلی اما منطبق بر واقعیت، تلاش میکند مفاهیم عمیق، ارزشمند و الهامبخش را با زبانی کودکانه و قابلفهم به مخاطبان خود منتقل کند.
«قهرمانشو» تنها روایت زندگی یک قهرمان نیست؛ بلکه سفری ادبی است برای ایجاد شناخت و علاقه نسبت به تلاشها، سختکوشی، برنامهریزی و مدیریت شهید حاجیزاده. در این اثر، ابعاد مختلف شخصیت این شهید بزرگوار همچون ایمان، مهربانی، دقت در کار، توجه به نسل جوان و نقش مهم او در مسیر پیشرفت صنعت موشکی، به شیوهای جذاب و داستانی برای مخاطب کودک ونوجوان ترسیم شده است.
کتاب سعی دارد از مسیر احساسات آغاز شود و در نهایت، منطقیترین پیام را منتقل کند: هر کودک و نوجوانی میتواند قهرمان ایران باشد.
یکی از امتیازهای اصلی این کتاب، پیوند میان موضوعات جذاب دنیای کودکانه با واقعیات مهم و انگیزهبخش جامعه است. کودکان با مطالعه این داستان:
با ویژگیها و ابعاد شخصیتی شهید حاجیزاده آشنا میشوند، مسیر پیشرفت صنعت موشکی ایران را بهتر میشناسند، اهمیت تلاش، پشتکار، مدیریت زمان و مواجهه صحیح با شکست را درمییابند و برای رسیدن به اهداف و قهرمان شدن در زندگی خود، انگیزه میگیرند.
این کتاب تلاش دارد در کنار ایجاد علاقه نسبت به شهدا، نگاه امیدوارانه، فعال و مسئولیتپذیر در نسل جدید ایجاد کند.
نویسنده برای روایت بهتر و دقیقتر شخصیت شهید، از مصاحبهها و مستندهای مرتبط با زندگی ایشان و همچنین گفتگو با ثنا، یکی از اعضای شرکتکننده در اردوی راهیان پیشرفت بهره برده است.
ترکیب این منابع، باعث شده روایت داستانی کتاب در عین خیالی و جذاب بودن، ریشه در واقعیت داشته باشد.
«قهرمانشو» یک داستان تخیلی واقعنماست؛ یعنی عناصر داستانی و خیالی در کنار واقعیتهای زندگی شهید حاجیزاده قرار گرفتهاند تا برای گروه سنی ب و ج جذاب، قابلفهم و کاملاً اثرگذار باشد. زبان روان، روایت ماجراجویانه و پرداخت کودکمحور از ویژگیهای اصلی سبک نگارش این اثر است.
نام این کتاب با دقت و وسواس انتخاب شده است تا:
متناسب با روحیه کودک و نوجوان باشد، کلیشهای و تکراری نباشد، ماندگار و اثرگذار بماند ، پیام اصلی کتاب را در یک جمله منتقل کند و مخاطب را از همان ابتدا به خود دعوت کند: قهرمان شو!
هدف اصلی انتخاب این عنوان، ایجاد انگیزه در قلب کودکان برای الگوگیری از شخصیتهایی چون شهید حاجیزاده و تلاش برای ساختن آیندهای بهتر است.
