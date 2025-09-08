به گزارش خبرنگار مهر، یادواره ادبی «مردان بی ادعا» آئین پاسداشت مقام شهدای والامقام شهید سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجیزاده و شهید سرلشکر پاسدار محمود باقری برگزار میشود.
در این مراسم که به همت مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی سازمان صدا و سیما و با مشارکت سازمان بهشت زهرا (س) تهران برگزار میشود، شاعرانی چون علیرضا قزوه، محمود اکرامیفر، مصطفی محدثی خراسانی، ناصر فیض، سعید حدادیان، میلاد عرفانپور، علی داودی، محمود حبیبی کسبی، عبدالرحیم سعیدی راد، سید مسعود علویتبار، محسن کاویانی، رضا نیکوکار، سیده کبری حسینی بلخی، نجمه پور ملکی و جمعی از شاعران و علاقهمندان به مقاومت حضور دارند.
برنامه مورد اشاره، پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س) و در کنار مزار مطهر شهیدان امیرعلی حاجیزاده و محمود باقری برگزار میشود.
