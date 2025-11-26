  1. استانها
رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خوزستان انتخاب شد

مجمع انتخاب رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خوزستان با شرکت یک نامزد در اهواز برگزار و جمال فتاحی به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خوزستان پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور ۱۶ عضو برگزار شد و فتاحی توانست با تمامی آرا، رئیس هیأت استان شود.

فتاحی در دوره قبل نیز ریاست این هیأت را برعهده داشت و در طول این مدت افتخارات بسیاری برای استان به دست آورد.

اعضای مجمع متشکل از دبیر فدراسیون و نایب رئیس بانوان کمیته ملی المپیک، مدیرکل ورزش و جوانان استان، رؤسای هیأت‌های ورزشی شهرستان، نماینده آموزش و پرورش، نماینده باشگاه‌ها، نماینده مربیان، نماینده داوران، نماینده ورزشکاران، نماینده بانوان، نامزد ریاست هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خوزستان بودند.

