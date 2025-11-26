به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه با نمایندگان بنیاد علوی، اظهار داشت: طرح «رویش علوی» با پوشش ۳۵ مدرسه و ۳۴ هزار دانشآموز لرستانی، بسته کاملی از خدمات آموزشی شامل کلاسهای تقویتی، آزمونهای استاندارد، مشاوره تخصصی و برنامههای ارتقای معلمان را به اجرا درمیآورد.
وی افزود: در چارچوب برنامههای پیشران آموزشوپرورش لرستان برای بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، طرح ملی «رویش علوی» جلسه توجیهی با حضور مدیران مدارس متوسطه نظری استان، بهصورت رسمی در لرستان کلید خورد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، بیان داشت: این طرح برای ۲۰ مدرسه شبانهروزی و ۱۵ مدرسه عادی دولتی با جمعیت دانشآموزی ۳۴ هزارنفری با ۱۰ مرحله آزمون استاندارد، شش همایش مشاورهای مجازی، چهار همایش جمعبندی قبل از امتحانات نهایی و هفت هفته آموزشی فشرده اجرا میشود
سهرابی در ادامه با اشاره به جایگاه دوازدهم استان در شاخصهای آموزشی، تأکید کرد: با همکاری بنیاد علوی، امروز شاهد شروع کاری مثبت و امیدبخش برای ارتقای آموزشی دانشآموزان لرستانی هستیم.
