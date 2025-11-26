سرهنگ حبیبی: بسیج منبع پایان‌ ناپذیر قدرت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن حبیبی ظهر چهارشنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان شهرستان املش با اشاره به اینکه بسیج ابتکاری الهام گرفته از آیندهنگری حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ است، اظهار کرد: بسیج ابتکاری است که با هدف ایجاد نیرویی مؤمن، انقلابی و تکلیفمدار شکل گرفت تا در هر عرصهای که لازم باشد، مسئولانه به یاری نظام بشتابد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان، با بیان اینکه عزیزان بسیجی مظاهر امداد و حیات ملت ایران هستند، افزود: پایگاههای مقاومت باید به پناهگاه امن به منظور به کمک و یاری مردم باشد
سرهنگ حبیبی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی اظهار کرد: در این شرایط سخت بسیجیان باید اولین کسانی باشند که به یاری مردم می آیند.
وی ویژگیهای والای بسیجیان در حوزههای عمرانی، فرهنگی و دفاعی را بسیار مؤثر دانست و افزود: شعارهای اصلی بسیج همچون معنویت، دلدادگی و انتظار از آغاز تاکنون کاملاً بجا و متناسب بوده و شعار هفته بسیج یعنی بسیج با مردم و برای مردم اهمیت ویژهای دارد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان با اشاره به تلاش دشمن در جنگ رسانه و سایبری برای مخدوش کردن تصویر بسیج، بر لزوم معرفی صحیح و گسترده این نهاد مردمی تأکید کرد..
وی افزود: بسیج متعلق به همه اقشار جامعه است؛ از پزشکان، کارمندان، کارگران، دانشجویان و دانشآموزان گرفته تا عموم مردم، مردان و زنان باغیرتی که در مسیر خدا و با تکلیفمداری فداکاری میکنند.
سرهنگ حبیبی تصریح کرد: بسیج باید در وسط میدان، بیاعتنا به هیاهوی دشمن به پیش برود.
وی بسیج را منبع پایانناپذیر قدرت ملت ایران دانست و گفت: با وجود بسیج، دشمن راه غلبه ندارد. این هنر نایب امام زمان (عج) است که میدان تهدیدات را به فرصتهای بزرگ تبدیل کرده است.
