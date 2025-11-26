آقاعلیخانی: عرضه برنج در مرکزی در واحدهای دارای بارکدخوان مجاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی پیش از ظهر چهارشنبه در هشتمین کارگروه تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: برای کاهش جابجایی و هزینه‌های شهروندان، مناطق شهری باید به‌صورت هدفمند طبقه‌بندی شوند.

وی افزود: در مرحله نخست ۱۰ نقطه عرضه کالا تعیین شده تا دسترسی مردم تسهیل و تعادل در بازار ایجاد شود.

آقا علیخانی تصریح کرد: با توجه به سهم بالای هزینه مکان در قیمت کالاها این سهم در برخی موارد به ۵۰ درصد می‌رسد در حالی که باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد و همین امر قیمت تمام‌شده کالاها، به‌ویژه میوه‌ها را تا ۴۰ درصد افزایش داده است.

وی با اشاره به دو عامل اصلی تعیین قیمت شیر، شامل قیمت شیر خام و هزینه بسته‌بندی ادامه داد: افزایش نرخ شیر خام به ۳۵ هزار تومان ناشی از محدودیت نهاده‌ها و سیاست‌های دولت است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه‌ای استانداری مرکزی تاکید کرد: تلاش می‌شود قیمت شیر را تا ۱۶ هزار تومان تثبیت کرده تا طرح برای دانش‌آموزان و مصرف‌کنندگان پایدار بماند.

وی افزود: واحدهای صنفی دارای دستگاه بارکدخوان شناسایی و ثبت شده‌اند و توزیع کالاهای اساسی باید توسط کسبه مورد اعتماد انجام شود.

آقا علیخانی گفت: دو سوم واحدهای صنفی ملزم به تجهیز به بارکدخوان برای عرضه برنج هستند و واحدهای فاقد این تجهیزات مجاز به فروش نخواهند بود.

وی تصریح کرد: برخلاف تصور برخی، تنها یک‌سوم فروشگاه‌ها مشمول طرح نیستند و باقی واحدها با راهکارهای جایگزین و ثبت فاکتورهای فروش تحت نظارت قرار می‌گیرند.

آقا علیخانی با اشاره به شناسایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور گفت: تمامی واحدهای صنفی ملزم به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان هستند تا سلامت و شفافیت عرضه کالا تضمین شود.

وی افزود: مکان‌ها باید شناسایی و فرآیند عرضه و نظارت بازتعریف شود تا کنترل مؤثر قیمت‌ها امکان‌پذیر شود.