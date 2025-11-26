نصرالهی: یک واحد تولیدی متخلف در دلیجان‌ به دستگاه قضایی معرفی شد

محمود نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارشهای کارشناسی و نتایج بازرسیهای انجامشده، مشخص شد که یکی از واحدهای تولیدی شهرستان دلیجان از ماده اسلج یا لجن اسیدی در فرآیند تولید استفاده کرده است.
وی افزود: این ماده از پسماندهای خطرناک صنعتی محسوب میشود و استفاده یا رهاسازی غیراصولی آن میتواند تهدیدات جدی برای سلامت عمومی و محیطزیست ایجاد کند.
نصرالهی گفت: با توجه به ماهیت مخاطرهآمیز این ماده و تخطی آشکار از الزامات استاندارد، پرونده این واحد تولیدی در کمیسیون ماده ۴۲ مطرح و تخلف آن محرز شد و به همین دلیل، موضوع برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تأکید کرد: این ادارهکل بهمنظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان، سلامت جامعه و حفاظت از محیطزیست، نظارت بر واحدهای تولیدی را با جدیت دنبال میکند و با هرگونه رفتار خلاف استاندارد بهصورت قاطع برخورد خواهد کرد.
گفتنی است، ماده اسلج یا لجن اسیدی یکی از پسماندهای بسیار خطرناک صنعتی است که انتشار آن میتواند موجب آلودگی خاک و هوا شده و صدمات جدی برای محیطزیست و سلامت انسانها به همراه داشته باشد.
نظر شما