وصول ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد عمومی خراسان جنوبی 

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان بعداز ظهر چهارشنبه در نشست ستاد درآمد استان با ارائه گزارشی از عملکرد هشتماهه وصول درآمدهای عمومی استان اظهار کرد: در هشتماهه سال جاری ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد عمومی در خراسان جنوبی وصول شده است.
وی افزود: از این رقم، ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده و مابقی درآمدها نیز از محل جرایم و خسارات، بازارچههای مرزی و سایر ردیفهای متفرقه تأمین شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه دستگاههای مرتبط در ماههای گذشته عملکرد قابل قبولی داشتهاند، گفت: بر اساس برنامه ابلاغی، استان تاکنون بیش از ۸۵.۷ درصد تعهدات درآمدی هشتماهه خود را محقق کرده است.
ذاکریان ادامه داد: با بررسی دادههای درآمدی انتظار میرود با تداوم این مسیر، استان بتواند تا پایان سال به اهداف تعیینشده دست پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت جلسات ستاد درآمد برای پایش مستمر عملکرد، افزود: همافزایی دستگاهها و همکاری مودیان نقش مهمی در تحقق درآمدهای عمومی استان داشته و این روند باید در ماههای پایانی سال نیز ادامه یابد.
