هدف دولت از نرخ سوم بنزین، کنترل و رصد دقیق مصرف است

محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره سه‌نرخی شدن بنزین گفت: به نظر می‌رسد دوره فعلی، دوره‌ای برای عادت‌دادن مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی و مدیریت مصرف است.

وی با اشاره به اینکه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها قابلیت کنترل دقیق ندارند، خاطرنشان کرد: از آنجا که با کارت سوخت جایگاه‌ها دقیقاً مشخص نیست هر فرد چه میزان بنزین دریافت می‌کند، این تصمیم می‌تواند مردم را به استفاده از کارت‌های شخصی سوق دهد و شفاف‌سازی لازم را ایجاد کند تا میزان مصرف روزانه افراد روشن‌تر شود.

مهرجو ادامه داد: باید توجه داشت مردم طی سال‌های گذشته به استفاده از کارت سوخت جایگاه عادت کرده‌اند؛ اما ایجاد تفاوت دو هزار تومانی میان نرخ دوم و نرخ سوم، به‌طور طبیعی آن‌ها را به استفاده از کارت شخصی ترغیب می‌کند و به قاعده‌مند شدن مصرف می‌انجامد. البته در فصل زمستان تقاضای مصرف بنزین به اندازه بهار و تابستان نیست.

وی با اشاره به اینکه دولت چند هدف را با سه‌نرخی کردن بنزین دنبال می‌کند، گفت: نخست، سوق‌دادن مردم به سمت استفاده از کارت‌های شخصی؛ دوم، ایجاد امکان رصد دقیق مصرف از طریق کارت‌هایی که هم سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و هم سهمیه ۳۰۰۰ تومانی دارند؛ و سوم، آماده‌سازی ذهنی مردم و مصرف‌کنندگان برای اینکه مدیریت مصرف از خود آن‌ها آغاز می‌شود و استفاده از حمل‌ونقل عمومی را جدی‌تر کنند.

به گفته این کارشناس انرژی، این اقدام برای دولت نیز درآمدی ایجاد می‌کند که ناشی از تفاوت نرخ‌هاست.

وی با اشاره به اینکه چنین اقدامی می‌تواند سرآغاز طبقه‌بندی مصرف‌کنندگان نیز باشد، تصریح کرد: عرضه بنزین وارداتی با کیفیت بالاتر و قیمت نزدیک به نرخ جهانی در جایگاه‌های خاص نشان‌دهنده حرکت به سمت طبقه‌بندی مصرف‌کنندگان است. برای نمونه، کسی که یک خودروی چند ده میلیاردی سوار می‌شود، می‌تواند انتخاب کند که از بنزین باکیفیت با استانداردهای یورو ۴ و ۵ و اکتان ۹۵ تا ۹۷ استفاده کند یا از بنزین داخلی با قیمت ۵ هزار تومان.

مهرجو تاکید کرد: بنزین وارداتی باید مطابق استانداردهای بین‌المللی و کم‌آلاینده باشد. مصرف‌کننده‌ای که از بنزین باکیفیت‌تر استفاده می‌کند معمولاً مصرف سوخت کمتری در هر ۱۰۰ کیلومتر خواهد داشت. از سوی دیگر، خودروهای فعال در پلتفرم‌های اینترنتی که از بنزین داخلی استفاده می‌کنند، احتمالاً بیشتر به سمت مصرف گاز و سوخت‌های جایگزین حرکت خواهند کرد و ساعات کاری خود را طوری تنظیم می‌کنند که مدیریت مصرف بهتری داشته باشند.