استقلال فرصت طلایی را از دست داد/ کار صعود آبی ها به بحرین کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه و از ساعت ۲۰:۳۰ با قضاوت کیم هی‌گون از کره جنوبی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. سعید سحرخیزان برای استقلال و هوگو برای الوصل در این بازی گلزنی کردند.

ترکیب استقلال:

آنتونیتو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی (۸۷- رامین رضائیان)، حسین گودرزی (کارت زرد)، امیرمحمد رزاقی نیا (۸۷- ابوالفضل زمانی)، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی (۱۷- مهران احمدی)، اسماعیل قلی زاده و سعید سحرخیزان (کارت زرد) (۷۲- محمدرضا آزادی)

ترکیب الوصل:

خالد السنانی، یوسف المهری، سفیان بوفتینی، سیاکا سیدیبی، رناتو تابیا (۵۴- جانیر)، هوگو نیتو، برایان بالاسیوس، سالم العزیزی (۷۹- اولیویرا)، اداما دیالو و رناتو جونیور (۵۴- سالدانیا) و نگسان کوادیو

بازیکنان استقلال بازی را بهتر از حریف خود آغاز کردند و در دقیقه ۲ در حالی که توپ در اختیار صالح حردانی بود او از فاصله‌ای دور اقدام به شوت زنی کرد که توپش با اختلاف از بالای دروازه الوصل به بیرون رفت.

حرکت زیبای قلی زاده و گل اول برای استقلال

در دقیقه ۶ و در حالی که توپ در اختیار اسماعیل قلی زاده بود او از سمت چپ به زیبایی توانست بازیکن پیش روی خود را با تکنیک زیبا از پیش رو بردار و به داخل محوطه جریمه الوصل نفوذ کرد و اقدام به شوت زنی کرد که خالد السنانی توپ را به طور ناقص دفع کرد و در ریباند بار دیگر قلی زاده به توپ رسید و اینبار به سعید سحرخیزان پاس داد و این بازیکن هم توانست به راحتی دروازه الوصل را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود شاگردان ریکاردو ساپینتو شود.

بازیکنان استقلال پس از گلزنی به حملات خود ادامه دادند و در دقیقه ۱۰ روی توپ ربایی یاسر آسانی او به سحرخیزان پاس داد و مهاجم استقلال هم در عمق قصد داشت آسانی را صاحب توپ کند که این بازیکن در موقعیت آفساید به توپ رسید و نتوانست برای استقلال گلزنی کند.

مصدومیت زودهنگام منیر الحدادی

در دقیقه ۱۶، منیر الحدادی، وینگر مراکشی-اسپانیایی استقلال، هنگام دریافت توپ از ناحیه همسترینگ پای چپ احساس درد کرد و پس از ورود کادر پزشکی استقلال، نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به مهران احمدی داد.

مصدومیت الحدادی به گونه‌ای بود که او همراه با یکی از اعضای کادر پزشکی استقلال مستقیماً به رختکن منتقل شد و روی نیمکت ننشست.

پس از مصدومیت الحدادی، سامان فلاح مدافع استقلال هم در برخورد با بازیکن الوصل از ناحیه بینی دچار خونریزی شد اما مشکلی برای ادامه بازی نداشت.

بازیکنان الوصل در اولین حمله جدی خود به روی دروازه استقلال در دقیقه ۳۱ از سمت چپ به سمت دروازه آبی‌ها نزدیک شدند و پاس در عرضی را به محوطه جریمه استقلال ارسال کردند که با هوشیاری رستم آشورماتوف و تکل به موقعی که زد توپ راهی کرنر شد و خطری دروازه استقلال را تهدید نکرد.

اسماعیل قلی زاده در دقیقه ۳+ ۴۵، از سمت چپ و با تاکتیک خوبی که داشت توانست بازیکن الوصل را از پیش رو بردارد و با حرکتی در عرض توپ را به پای راست خود آورد و اقدام به شوت زنی کرد اما توپ او با اختلاف از کنار دروازه الوصل به بیرون رفت.

شروع نیمه دوم

با شروع نیمه دوم بازیکنان الوصل بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۴۶ حمله‌ای را روی دروازه استقلال تدارک دیدند که آنتونیو آدان توپ را در اختیار گرفت. پس از آن بازیکنان استقلال در دقیقه ۴۹ اولین حمله خود در نیمه دوم را روی دروازه الوصل خلق کردند اما پاس زمینی آسانی را دروازه بان الوصل درازکشیده در اختیار گرفت.

سامان فلاح دروازه استقلال را نجات داد

در دقیقه ۵۵ و در حالی که توپ در اختیار رستم آشورماتوف بود او با پاسی رو به عقب قصد داشت آنتونیو آدان را صاحب توپ کند اما دیالو توپ ربایی کرد و با جا گذاشتن آدان تنها سامان فلاح را برای گلزنی پیش رو داشت اما با تکل به موقع مدافع آبی‌ها بازیکن الوصل در به ثمر رساندن گل تساوی برای تیمش ناکام ماند.

هوگو قفل دروازه استقلال را باز کرد

بازیکنان الوصل در دقیقه ۶۲ و روی یک کار تیمی توپ را تا محوطه جریمه استقلال جلو آوردند و روی نفوذ سرجینیو به محوطه جریمه آبی‌ها و پاس در عرض برای هوگو این بازیکن با یک ضربه زمینی موفق شد گل تساوی را برای نماینده امارات به ثمر برساند.

بازیکنان استقلال پس از دریافت گل تساوی دو حمله به سمت دروازه الوصل تدارک دیدند که ابتدا در دقیقه ۶۹ یاسر آسانی از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که دروازه بان الوصل به سختی آن را مهار کرد و در دقیقه ۷۲، حسین گودرزی به محوطه جریمه استقلال نفوذ و اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به کناره دروازه الوصل برخورد کرد.

بازیکنان الوصل در دقیقه ۸۲ و روی حرکت سرجینیو می‌توانستند به گل دوم دست یابند که ضربه این بازیکن به شکل خطرناکی از بالای دروازه آدان به بیرون رفت. این بازیکن در دقیقه ۸۵ و اینبار در بیرون از محوطه جریمه استقلال اقدام به شوت زنی کرد که باز هم توپ او به بیرون رفت و نتوانست برای الوصل گلزنی کند.

با کسب این نتیجه، الوصل در صدر جدول گروه A توانست به امتیاز ۱۱ برسد و استقلال هم در رده سوم ۵ امتیازی شد.