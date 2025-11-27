عملیات ساخت خوابگاه دانشجویی دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین کلنگ‌زنی احداث ساختمان خوابگاه دانشجویی دانشکده علوم پزشکی غرب استان هرمزگان با حضور محمد آشوری استاندار هرمزگان، پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، مرادزاده فرماندار بندرلنگه، حاج عبدالجلیل امیدی، خیّر نیک‌اندیش و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

پروژه احداث این خوابگاه در مساحت ۲ هزار متر مربع و در قالب یک بنای دوطبقه اجرا می‌شود و ظرفیت مناسبی برای اسکان دانشجویان فراهم خواهد کرد. اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریالی این طرح با حمایت خیر گران‌قدر، حاج عبدالجلیل امیدی تأمین شده است؛ خیّری که نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان دارد.

در این مراسم، استاندار هرمزگان با اشاره به نقش خیرین در نهضت سلامت استان گفت: نهضت سلامت با شتابی فزاینده، استان را در مسیر خودکفایی در حوزه درمان قرار داده است و پروژه‌های بزرگی در این راستا در حال اجراست.

آشوری با تقدیر از مشارکت مهندس امیدی در توسعه پروژه‌های درمانی و آموزشی افزود: حضور و همراهی این خیر نیک‌اندیش، شتاب قابل توجهی به تکمیل زیرساخت‌های سلامت در استان داده است.

استاندار هرمزگان، احداث خوابگاه دانشجویی را اقدامی مهم در راستای ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی دانست و گفت که پروژه دانشکده علوم پزشکی غرب استان نیز با پیشرفت مناسبی در حال اجراست.

در ادامه، پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تشکر از خیرین و مسئولان اظهار داشت: مهندس امیدی خیر بزرگوار همواره در کنار دانشگاه بوده و مشارکت‌های ارزشمندی از جمله در ساخت بخش شیمی‌درمانی و تجهیز بخش سیتی اسکن داشته است.

وی افزود: سال آینده شاهد افتتاح ساختمان دانشکده علوم پزشکی غرب در بندرلنگه خواهیم بود و با احداث خوابگاه دانشجویی که امروز کلنگ‌زنی شد، طی یک تا دو سال آینده امکان اسکان حدود ۲۰۰ دانشجو فراهم خواهد شد.

شاهرخی همچنین از حمایت‌های استاندار هرمزگان و همراهی نماینده غرب استان و فرماندار بندرلنگه قدردانی کرد و گفت: امید داریم با تداوم این همراهی‌ها بتوانیم خدمات شایسته‌تری به مردم استان ارائه کنیم

در حاشیه این مراسم، استاندار هرمزگان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و جمعی از مسئولان از پروژه در حال ساخت دانشکده علوم پزشکی غرب استان بازدید کردند و روند پیشرفت عملیات عمرانی از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین، از بیمارستان شهدای بندرلنگه نیز بازدید به عمل آمد و طی آن، مسئولان با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، با بیماران بستری دیدار و گفتگو کردند و در جریان روند خدمات‌رسانی به بیماران قرار گرفتند.