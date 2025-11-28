به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های این هفته خود با شکرگزاری از خداوند متعال، به حضور مردم شریف و مسئولان شهرستان دیواندره در مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: مراسم تشییع شهید گمنام در دیواندره با حضور باشکوه مردم و مسئولان، نشان‌دهنده ارادت عمیق مردم به شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی همچنین از حضور مردم در اجتماع بزرگ بسیجیان و مشایعت شهید گمنام به عنوان یک نماد از همبستگی و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب و دفاع از ارزش‌های اسلامی یاد کرد.

تبیین مفهوم «نفس لوامه» در قرآن

در ادامه، امام جمعه دیواندره به موضوع «نفس لوامه» پرداخت و گفت: نفس لوامه، همان وجدان اخلاقی انسان است که در قرآن کریم به آن قسم خورده شده است و این نفس از فریب خوردن و پذیرش گناهان اجتناب می‌کند و همواره انسان را به سمت نیکی و دوری از بدی هدایت می‌کند.

وی افزود: نفس لوامه در واقع، همان ضمیر اخلاقی انسان است که در مواجهه با گناه، او را توبیخ کرده و به سوی توبه و اصلاح هدایت می‌کند. قرآن در سوره قیامت به این نفس قسم خورده است: «لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ»، چرا که این نفس به هیچ‌وجه فریب نمی‌خورد و در برابر هرگونه ظلم و فساد می‌ایستد.

نقش وجدان اخلاقی در ترغیب به عبادات و اعمال نیکو

ماموستا مرادی با تأکید بر اهمیت نفس لوامه در زندگی مسلمانان، تصریح کرد: نفس لوامه همواره انسان را به انجام عبادات و اعمال خیر ترغیب می‌کند و اگر شما تصمیم به انجام یک عبادت داشته باشید، نفس لوامه به شما می‌گوید: آفرین، نماز اول وقت بخوان» یا اگر بخواهید به کسی کمک کنید، همان نفس شما را به کمک به دیگران ترغیب می‌کند.

وی ادامه داد: این نفس به انسان آفرین می‌گوید که گره از کار مردم باز کرده است و او را به سوی رضای خدا هدایت می‌کند و اما در صورتی که فرد گناهی مرتکب شود، همان نفس لوامه او را ملامت کرده و وجدانش با تازیانه‌های خود او را از گناه برحذر می‌دارد.

هشدار درباره قساوت دل و اثرات آن بر ایمان

امام جمعه دیواندره در ادامه به موضوع قساوت دل اشاره کرده و گفت: اگر انسان دچار قساوت دل شود، رابطه‌اش با خداوند دچار اختلال می‌شود. قساوت دل موجب می‌شود که انسان از عبادات لذت نبرد و نماز و عبادات برای او سنگین شود.

وی افزود: قرآن کریم به این موضوع اشاره کرده است: «فَوَیْلٌ لِلْقَاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِکْرِ اللَّهِ»، یعنی کسانی که دل‌هایشان از ذکر خداوند سخت شده است، باید بدانند که در خطر انحراف از مسیر صحیح قرار دارند.

ماموستا مرادی با هشدار به جوانان گفت: اگر از نماز و عبادات لذت نمی‌برید، بدانید که این علامت قساوت دل است و باید دل خود را از گناه پاک کرده و با ذکر خداوند آن را نرم کنیم تا از مسیر نیکی‌ها دور نشویم.

امام جمعه دیواندره در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سکینه یا آرامش در زندگی مسلمانان اشاره کرد و گفت: سکینه، آرامش درونی است که تنها از ایمان راستین به خداوند متعال سرچشمه می‌گیرد. این آرامش، آرامش روحی است که در دل مؤمنان به وجود می‌آید و در سختی‌ها و مشکلات، آن‌ها را تسکین می‌دهد.

وی به آیات قرآن در این زمینه اشاره کرد و افزود: خداوند در قرآن می‌فرماید: «فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیٰ رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ»، یعنی زمانی که پیامبر و مؤمنان در غار بودند، خداوند آرامش خود را بر آن‌ها نازل کرد و در برابر دشمنان، به آن‌ها قوت قلب داد.

نفس مطمئنه آرامش واقعی و اطمینان به خداوند

ماموستا مرادی به مفهوم «نفس مطمئنه» اشاره کرد و گفت: نفس مطمئنه، همان نفس آرام و اطمینان‌بخش است که از ایمان و اعتماد به خداوند نشأت می‌گیرد و کسانی که در دل خود این نفس را دارند، در هر شرایطی به خداوند اعتماد دارند و از هیچ چیز نمی‌تویرسند.

وی با اشاره به آیه قرآن: «یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِی إِلَیٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً»، گفت: نفس مطمئنه همان نفسی است که در برابر همه سختی‌ها، از خداوند راضی است و در پایان، به سوی خداوند بازمی‌گردد.

ماموستا مرادی تأکید کرد: اگر ما در زندگی خود آرامش و سکینه حقیقی را می‌خواهیم، باید دل‌های خود را از کینه، حسادت و هر گونه گناه پاک کنیم و همیشه در مسیر ایمان و تقوا حرکت کنیم تنها در این صورت است که می‌توانیم به آرامش واقعی دست یابیم.