رونمایی از ۱۵ کتاب تازه نویسندگان خوانساری در حوزه فرهنگ و تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجی شریفی در آئین رونمایی از تازههای کتاب خوانسار ۱۴۰۴ در کتابخانه آیت فاضل خوانساری اظهار کرد: ۱۵ جلد کتاب نویسندگان خوانساری در موضوعات علمی فرهنگی و تاریخی رونمایی شد. این شهرستان بیش از ۲۰۰ نفر نویسنده، مؤلف و مترجم دارد که تا کنون آثار فرهنگی بسیاری عرضه کردهاند. بخشی از این آثار در خصوص شهرستان خوانسار و فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و عالمان و مشاهیر این منطقه است.
وی ادامه داد، در این مراسم از ۱۴ نویسنده، مؤلف و مترجم خوانساری که در امسال آثار خود را ارائه کردند تجلیل شد. حمیدرضا میر محمدی با ۱۸ جلد کتاب درباره خوانسار و شهرهای همجوار بیشترین آثار را دارد.
وی بر ضرورت توجه نویسندگان به مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و افزود: یک نویسنده توانمند تنها به خود نگاه نمیکند؛ او شهر و کشور خود را میبیند. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است اهل قلم به آسیبهای اجتماعی توجه کنند و نقش اثرگذار خود را در آگاهیبخشی ایفا نمایند.
حاجی شریفی افزود: این مشکلات میتوانند حیات آینده جامعه را تهدید کنند و قلم شما میتواند در پیشگیری از این آسیبها نقش جدی ایفا کند.
وی با اشاره به پیر شدن جمعیت خوانسار، آن را یکی از مهمترین دغدغههای آینده شهر دانست و گفت: خوانسار پیرترین شهر استان است و وضعیت فرزندآوری در این شهر بحرانی است. اگر روند کنونی ادامه یابد، در دهه آینده ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت شهر بالای ۵۵ تا ۶۰ سال خواهند بود. این آمار بسیار نگرانکننده است. بسیاری تصور میکنند علت اصلی اقتصادی است، اما متخصصان معتقدند ریشه این مسئله فرهنگی است و نقش نویسندگان در تبیین و فرهنگسازی درباره آن کلیدی است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانسار در ادامه به شرح وظایف این اداره پرداخت و گفت: بخش عمده مأموریت ما هدایت، حمایت و نظارت است و مجوز تمام برنامههای فرهنگی و هنری باید از مسیر اداره ارشاد صادر شود. هرچند وظایف اجرایی برای ما تعریف نشده، اما در موارد ضروری خود وارد میدان شده و کارها را پیش میبریم.
وی تأکید کرد: شهرستان به مؤسسات فرهنگی، آموزشی و هنری نیاز دارد. مؤسسات قرآنی، آموزشگاههای هنری در رشتههای مختلف و مراکز فرهنگی تکمنظوره و چندمنظوره از نیازهای جدی خوانسار هستند و امیدواریم اهل قلم و فرهنگ، در این مسیر گام بردارند.
