توضیحات پلیس فتای جاسک در رابطه با درگیری در یک مدرسه

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس فتای شهرستان جاسک آمده است؛
با توجه به وقوع درگیری اخیر در یکی از مدارس شهرستان و انتشار مطالب مختلف در فضای حقیقی و مجازی، بدین وسیله به اطلاع عموم شهروندان گرامی میرسد:
۱. پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و روند رسیدگی در حال انجام است. برابر ضوابط قانونی، با تمامی عوامل مؤثر در ایجاد، تشدید یا استمرار این درگیری بهصورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
۲. هرگونه انتشار مطالب تحریکآمیز، تشویش اذهان عمومی، تهدید، یا دامنزدن به اختلافات قومی، خانوادگی و طایفهای در فضای حقیقی یا مجازی، تخلف محسوب شده و مستوجب پیگیری قانونی است.
۳. از شهروندان محترم درخواست میشود از بازنشر اخبار غیرموثق، اظهار نظرهای احساسی، یا طرح ادعاهای تأییدنشده خودداری نمایند؛ این قبیل اقدامات میتواند موجب اختلال در روند رسیدگی و بروز سوءتفاهمهای بیشتر شود.
۴. آرامش اجتماعی و امنیت روانی جامعه، اولویت اصلی نهادهای مسئول است. لذا از تمامی خانوادهها، معتمدان، و فعالان اجتماعی درخواست میشود در جهت کاهش تنش و آرامسازی فضا همکاری لازم را بهعمل آورند.
۵. اطلاعات دقیق و رسمی صرفاً از سوی مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد. لطفاً تا زمان انتشار اطلاعیههای بعدی، از توجه به شایعات و حاشیهها خودداری فرمائید.
همراهی و همکاری شما نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، حفظ انسجام اجتماعی و بازگشت آرامش به محیط آموزشی و جامعه دارد.
نظر شما