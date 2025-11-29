به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، کتاب «هارمونی تنال» با مقدمهای بر موسیقی پستتنال، نوشته استفان کاستکا و بایرون آلمن که جامعترین کتاب هارمونی در جهان است با ترجمه سینا جعفریکیا در ایران منتشر شد.
سینا جعفریکیا درباره کتاب «هارمونی تنال» گفت: همانطور که از نام کتاب مشخص است، این اثر فقط روی هارمونی تمرکز دارد و به آموزش این مبحث میپردازد که پایه و تئوری آهنگسازی به شمار میآید. اصول و مبانی هارمونی را از اواخر قرن شانزدهم تا امروز پوشش میدهد؛ به همین دلیل جامعترین کتاب آموزش هارمونی است که میتوان در جهان پیدا کرد.
وی درباره میزان کاربرد جهانی آن نیز گفت: بیش از ۳۰ سال از نخستین چاپ این کتاب گذشته و در این مدت ۹ بار ویرایش و بازبینی شده است. مطالب بسیار کاربردی و تازهای به آن افزوده و بهروز شده است؛ از اینرو، کاملترین و بهروزترین کتاب آموزش هارمونی جهان محسوب میشود.
این مترجم بیان کرد: این کتاب بیش از ۳۰ سال است که در حدود ۸۰۰ دانشگاه و کنسرواتوار اروپایی، آمریکایی و حتی شرق آسیا (کرهجنوبی، چین، ژاپن) تدریس میشود و به طور کلی برای یک دوره ۲ ساله طراحی شده است؛ به گونهای که دانشجوی موسیقی با مطالعه کامل آن در ۲ سال، میتواند ادعا کند بر تمام ظرایف و پیچیدگیهای هارمونی تسلط یافته است.
جعفری کیا درباره انتخاب این کتاب برای ترجمه گفت: این تصمیم از تجربه شخصی من در آهنگسازی نشأت میگیرد. در ایران سالها است از متدها و کتابهای بسیار کهنه استفاده میشود که دیگر در هیچ جای دنیا تدریس نشده و هنرجو را وادار به حل تمرینهایی میکنند که هیچگاه به نتیجه خلاقانه منتهی نمیشود. در حالیکه رویکرد کتاب «هارمونی تنال» تنها تمرینمحور نیست. کتاب اصلی در ۷۶۰ صفحه تمام تئوری هارمونی را از صفر تا صد آموزش میدهد و در کنار آن کتاب تمرینی ۳۶۰ صفحهای پر از تمرینها و مثالهای تحلیلی دارد اما تمرکز کتاب بر نتیجه یعنی آهنگسازی است. از دیگر ویژگیهای متمایز این کتاب، ساختار آموزشی استاندارد آن است. هر فصل مقدمه دارد، سپس متن اصلی، بخشی با عنوان «درک مطلب» برای مرور مفاهیم، چند خودآزمون میان فصل (شامل تحلیل، آهنگسازی و تمرین) و در پایان، «چکیده فصل» که خلاصهی چند پاراگرافی از کل مطالب ارائه میدهد. همچنین در فصلهای پایانی، مثالهایی از آثار آهنگسازان معاصر آمده است؛ افرادی که همین حالا زندهاند و این نشاندهندهی زنده بودن و بهروز بودن کتاب است. در حالی که بیشتر کتابهای هارمونی ترجمهشده در ایران، متعلق به نویسندگانی هستند که دهها سال پیش درگذشتهاند و آثارشان دیگر تجدید چاپ نمیشود.
وی افزود: یکی دیگر از مزایای مهم کتاب، وجود فایلهای صوتی برای تمام مثالها است که همراه نسخهی فارسی توسط نشر بیتا عرضه میشود. این ویژگی به هنرجویانی که پیانو در اختیار ندارند کمک میکند تا درک شنیداری خود را تقویت کنند. کتاب در ۲ رنگ چاپ شده و برای نخستینبار در تاریخ موسیقی ایران، کتابی در زمینهی آموزش هارمونی با چاپ رنگی منتشر میشود. نتهای مهم و بخشهای مورد بحث هر فصل با هایلایت قرمز مشخص شده تا مطالعه را جذاب و کاربردی کند.
جعفری کیا در پایان گفت: کتاب نخست من در سال ۱۳۹۷ ترجمه شد؛ اثری در زمینه آموزش سلفژ و تئوری موسیقی نوشته پروفسور گتزو، از اساتید دانشگاه نیویورک، که تا امروز به چاپ چهارم رسیده است. کتاب دوم من، کار و تمرین تئوری موسیقی، تألیف خودم بود و شامل ده فصل و تمرینهای متنوع بر پایه تمام مباحث تئوری است. به عبارتی کتاب «هارمونی تنال» در ادامه آن دو اثر قرار میگیرد و برای هنرجوی حرفهای موسیقی طراحی شده است. هر دانشجویی که تئوری را فرا بگیرد، باید بهصورت طبیعی وارد مرحله هارمونی شود. هارمونی بخش جداییناپذیر موسیقی جدی یا موسیقی غربی است؛ زیرا در این نوع موسیقی، ملودی و هارمونی از ابتدا با هم زاده شدهاند. پس هنرجو پس از تسلط کامل بر تئوری موسیقی، باید یادگیری «هارمونی تنال» را آغاز کند؛ دورهای دوساله که میتواند مسیر حرفهای او را در درک و خلق موسیقی دگرگون کند.
