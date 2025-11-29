به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرجی صبح شنبه در آیین نواختن زنگ پژوهش و فناوری در دبیرستان مصلینژاد بجنورد اظهار کرد: دانشآموزان معماران فردای استان هستند و لازم است با ایدهها و پژوهشهای خلاقانه خود در موضوعاتی مانند کمآبی، ناترازی انرژی، حفاظت محیطزیست، گردشگری و توسعه استانی نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به اینکه آینده مدیریتی، علمی و اقتصادی کشور در گرو سرمایهگذاری بر پژوهش است، افزود: امروز نیاز داریم دانشآموزان به جای حفظیات، به مهارت حل مسئله، تولید ایده و ارائه راهحلهای علمی روی بیاورند.
فرجی تأکید کرد: آموزشوپرورش باید مسیر تبدیل ایدههای خلاقانه به طرحهای کاربردی را هموار کند تا پژوهش به نتیجه ملموس برای استان منجر شود.
معاون استاندار توسعه منابع و سرمایه انسانی استاندار خراسان شمالی همچنین خواستار مشارکت بیشتر مدارس، خانوادهها و دانشگاهها در تربیت نسل پژوهشگر شد و گفت: پیوند مدرسه و جامعه میتواند بسیاری از چالشهای استانی را در حوزه آب، انرژی، محیطزیست و گردشگری برطرف کند.
