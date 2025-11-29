  1. دين، حوزه، انديشه
پذیرش دانشجویان دکترا در دارالقرآن مسجد جامع الجزایر

تولیت مسجد جامع الجزایر از آمادگی برای پذیرش دانشجویان بین‌المللی مقطع دکترا در مدرسه عالی علوم اسلامی(دارالقرآن) این مسجد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد المأمون القاسمی الحسنی، تولیت مسجد جامع الجزایر اعلام کرد: فعالیت‌های این مسجد در حال حاضر بر توجه ویژه به همکاری با مراکز علمی در کشورهای عربی و اسلامی و آفریقایی به منظور ارتقا جایگاه مسجد در عرصه علمی و دینی در جهان متمرکز است.

وی افزود: مدرسه عالی علوم اسلامی (دارالقرآن) در حال آماده‌شدن برای پذیرش اولین گروه از دانشجویان بین‌المللی در مقطع دکتراست.

القاسمی بیان کرد: مسجد جامع الجزایر متعهد به انجام یک رسالت تمدنی جامع است و طبق چشم‌اندازی که رئیس جمهور تبون (رئیس‌جمهور الجزایر) به مناسبت افتتاح این بنای بزرگ دینی اعلام کرد، به عنوان دژی برای مرجعیت دینی عمل خواهد کرد.

وی تأگید کرد: تاکنون دستاوردهایی از طریق مؤسسات و نهادهای وابسته به مسجد جامع الجزایر محقق شده و این پروژه‌ها در راستای رسالت فرهنگی که مسجد در پی دستیابی به آن است، دنبال می‌شود.

گفتنی است، دارالقرآن یکی از بخش‌های مسجد جامع الجزایر و یکی از سازمان‌های ادغام‌شده در این مسجد است که آموزش علوم دینی و غیر دینی را در دستور کار قرار داده است.

این دارالقرآن که یک مدرسه عالی تحصیلات تکمیلی در زمینه علوم اسلامی و دینی است، پرورش دانشجویان نخبه در مقطع دکترا در چهار ترم تحصیلی با شرط تکمیل دوره حفظ قرآن را دنبال می‌کند.

«قرآن کریم و معارف دینی»، «قرآن کریم و گفت‌وگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها»، «قرآن کریم و علم (معارف) ایمانی و رفتاری»، «بیمه تکافل (برگرفته از نظام بیمه اسلامی)»، «فین تک (فناوری مالی)»، «بازارهای مالی اسلامی»، «تاریخ علوم و ریاضیات»، «روانشناسی اجتماعی از دیدگاه اسلام»، «روانشناسی تربیتی»، «روانشناسی تربیتی از دیدگاه اسلام»، «میراث معماری» و «برنامه‌ریزی و شهرسازی» از رشته‌های مورد تدریس در این دارالقرآن است.

