پذیرش دانشجویان دکترا در دارالقرآن مسجد جامع الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد المأمون القاسمی الحسنی، تولیت مسجد جامع الجزایر اعلام کرد: فعالیتهای این مسجد در حال حاضر بر توجه ویژه به همکاری با مراکز علمی در کشورهای عربی و اسلامی و آفریقایی به منظور ارتقا جایگاه مسجد در عرصه علمی و دینی در جهان متمرکز است.
وی افزود: مدرسه عالی علوم اسلامی (دارالقرآن) در حال آمادهشدن برای پذیرش اولین گروه از دانشجویان بینالمللی در مقطع دکتراست.
القاسمی بیان کرد: مسجد جامع الجزایر متعهد به انجام یک رسالت تمدنی جامع است و طبق چشماندازی که رئیس جمهور تبون (رئیسجمهور الجزایر) به مناسبت افتتاح این بنای بزرگ دینی اعلام کرد، به عنوان دژی برای مرجعیت دینی عمل خواهد کرد.
وی تأگید کرد: تاکنون دستاوردهایی از طریق مؤسسات و نهادهای وابسته به مسجد جامع الجزایر محقق شده و این پروژهها در راستای رسالت فرهنگی که مسجد در پی دستیابی به آن است، دنبال میشود.
گفتنی است، دارالقرآن یکی از بخشهای مسجد جامع الجزایر و یکی از سازمانهای ادغامشده در این مسجد است که آموزش علوم دینی و غیر دینی را در دستور کار قرار داده است.
این دارالقرآن که یک مدرسه عالی تحصیلات تکمیلی در زمینه علوم اسلامی و دینی است، پرورش دانشجویان نخبه در مقطع دکترا در چهار ترم تحصیلی با شرط تکمیل دوره حفظ قرآن را دنبال میکند.
«قرآن کریم و معارف دینی»، «قرآن کریم و گفتوگوی تمدنها و فرهنگها»، «قرآن کریم و علم (معارف) ایمانی و رفتاری»، «بیمه تکافل (برگرفته از نظام بیمه اسلامی)»، «فین تک (فناوری مالی)»، «بازارهای مالی اسلامی»، «تاریخ علوم و ریاضیات»، «روانشناسی اجتماعی از دیدگاه اسلام»، «روانشناسی تربیتی»، «روانشناسی تربیتی از دیدگاه اسلام»، «میراث معماری» و «برنامهریزی و شهرسازی» از رشتههای مورد تدریس در این دارالقرآن است.
نظر شما