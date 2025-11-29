اسدالله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان در استان، فرآیند سخت‌گیرانه و طولانی اخذ مجوز است. وی افزود حتی تولیدکنندگانی که نیاز مالی ندارند و خود زمین و امکانات در اختیار دارند، باید از همان ابتدا بین ۱۳ تا ۱۸ استعلام مختلف را دریافت کنند.

تیموری تأکید کرد: وظیفه سازمان حمایت از تولید و صنایع است تا بتوان سفره مردم و تولید ملی را تقویت کرد، اما این امر بدون توجه به زمین و مدیریت کاربری آن امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: بسیاری از درخواست‌ها مربوط به زمین‌های با کیفیت یک و دو است که بهترین زمین‌های کشور محسوب می‌شوند و استفاده آنها برای تولید غیر کشاورزی، به ویژه کالاهای اساسی، منطقی نیست.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: در صورتی که درخواست‌ها مربوط به زمین‌های کشاورزی نامرغوب باشد، هیچ مانعی برای تغییر کاربری آنها برای صنایع یا فعالیت‌های تجاری وجود ندارد، همچنین فضای لازم برای جذب و حمایت از فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی فراهم شده است تا فعالان بتوانند در استان فعالیت کنند.

وی در پایان گفت: هدف سازمان ساماندهی و تسهیل فرآیندهای تولید و سرمایه‌گذاری در مازندران است تا مسیر فعالیت اقتصادی در استان هموار شود.