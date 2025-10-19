تیموری: تخصیص ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی درجه یک و دو تأکید کرد و گفت: از ۱۶۸ میلیون هکتار وسعت ایران، تنها ۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی درجه یک و دو وجود دارد. استان مازندران با داشتن زمین‌های باکیفیت و شرایط اقلیمی مناسب، نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: متأسفانه در سال گذشته، به دلیل تغییر کاربری اراضی، استان مازندران رتبه اول کشور را در این زمینه کسب کرده است که جای نگرانی دارد.

تیموری با اشاره به وضعیت منابع طبیعی کشور ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد اراضی کشور از نظر منابع طبیعی در درجه ۳ و ۴ قرار دارند و فضای سبز ایران یک‌سوم میانگین جهانی است. بنابراین، حفاظت از منابع پایه کشاورزی، به‌ویژه در استان‌های شمالی مانند مازندران، برای پایداری اقتصاد و اشتغال مردم بسیار ضروری است.

وی همچنین تأکید کرد: امنیت غذایی در دنیا از سلاح‌های نظامی ارزشمندتر است و باید با استفاده از دانش و فناوری روز، الگوی کشت را بهینه کرده و تولید در واحد سطح را افزایش دهیم.

تیموری از کاهش ارز ترجیحی از ۱۸ میلیارد دلار در پنج سال گذشته به ۸ میلیارد دلار خبر داد و گفت: با مدیریت صحیح، یک میلیارد دلار صرفه‌جویی شده و به بانک مرکزی بازگردانده شد.

وی همچنین از پیگیری برای بهبود احکام کارگزینی و افزایش رفاهیات کارکنان خبر داد و افزود: دریافتی‌های سرانه کارکنان مازندران نسبت به سال گذشته حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافته و به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است و بیش از ۶۰ درصد اعتبارات ملی نیز برای بهبود وضعیت رفاهی کارکنان به استان‌ها اختصاص خواهد یافت.

تیموری در پایان اعلام کرد: آقای مؤمنی رئیس سابق جهاد کشاورزی مازندران به‌عنوان مشاور در مجموعه استان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و از رئیس جدید سازمان خواست تا با بهره‌گیری از مراکز علمی و دانشگاهی و تعامل با کارکنان، در راستای حفاظت از منابع کشاورزی و تقویت امنیت غذایی گام بردارد.

وی همچنین به توصیه یکی از مراجع تقلید اشاره کرد: مسئولیت را فرصتی برای خدمت و توجه به وجدان کاری دانسته و تأکید کرد: مدیران باید به مشکلات کشاورزان با گوش شنوا و دل شکسته رسیدگی کنند.

در این مراسم از تلاش‌های بابک مؤمنی تقدیر و اسدالله تیموری به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی مازندران معرفی شد.