به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، محمد عرب، مشاور حوزه وزارتی وزارت بهداشت گفت: مسئله اختلاف در ضریب فوقالعاده جذب اعضای هیئت علمی علوم پایه پزشکی، که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، یکی از چالشهای جدی دانشگاههای علوم پزشکی بود و نزدیک به ۱۱ هزار نفر از اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته را تحت تأثیر قرار داده بود.
تفسیر اشتباه از مصوبه هیئت وزیران
وی توضیح داد: در آئیننامه استخدامی اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، تنها دو وضعیت “تماموقت” و “تماموقت جغرافیایی” تعریف شده است و چنین تقسیمبندی به عنوان “بالینی و غیر بالینی” وجود ندارد. اعضای تماموقت جغرافیایی به دلیل ممنوعیت فعالیت انتفاعی خارج از دانشگاه، از سه امتیاز برخوردارند که میتوان به، پایه تشویقی بهازای هر پنج سال، فوقالعاده محرومیت از مطب و افزایش ۱.۶ برابری فوقالعاده جذب و فوقالعاده مخصوص، اشاره کرد.
وی افزود: اما در سال ۱۴۰۱، همزمان با تصویب افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت، تبصرههای ۵ و ۶ ماده ۱۱ مصوبه هیئت وزیران بدون نظر وزارت بهداشت تدوین شد و به اشتباه ضریب ۱.۶ تنها برای اعضای بالینی لحاظ شد.
عرب بیان داشت: این تغییر سبب شد سازمان بازنشستگی کشوری اعضای علوم پایه پزشکی را غیر بالینی تلقی کرده و هنگام بازنشستگی ضریب ۱.۶ آنها را به یک کاهش دهد. این موضوع کاهش ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی حقوق بازنشستگی برخی اعضا را در پی داشت.
وی خاطر نشان کرد: از زمان بروز این مشکل، پیگیریها در سطوح مختلف وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازنشستگی کشوری و هیئتهای امنای دانشگاهها ادامه یافت. با همکاری معاونتهای مختلف، بهویژه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت اجرایی، جلسات متعدد برگزار شد. در این مسیر نقش دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر جعفریان، دکتر حسینی و دکتر صادقنیت در حمایت از پیگیریهای قانونی بسیار مؤثر بود.
اجرای رأی و اصلاح احکام بازنشستگان
مشاور حوزه وزارتی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: برای اثبات اینکه رشتههای علوم پایه پزشکی بخشی از گروه پزشکی بوده و مشمول ضریب ۱.۶ هستند، فهرست ۴۷۷ رشته دارای کوریکولوم مصوب شورای عالی برنامهریزی وزارت بهداشت تهیه و به سازمان بازنشستگی ارائه شد. نهایتاً معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از بررسیهای کارشناسی و جلسات مشترک، در اردیبهشتماه امسال رأی صریحی صادر کرد مبنی بر اینکه رشتههای علوم پایه پزشکی نیز مشمول ضریب ۱.۶ و تابع گروه پزشکی محسوب میشوند. این رأی به سازمان بازنشستگی کشوری ابلاغ و الزام به اجرای آن اعلام شد.
به گفته مشاور حوزه وزارتی، در حال حاضر حدود ۹۰ درصد رشتهها اعمال شده و احکام اصلاحی برای بازنشستگان نیز صادر شده است. اکنون تمامی اعضای هیئت علمی علوم پایه پزشکی که بازنشسته میشوند، احکام خود را با ضریب صحیح ۱.۶ دریافت میکنند.
۵۰۰ نفر از گروههای غیرپزشکی باقیماندهاند
عرب در پایان گفت: تنها موضوع باقیمانده مربوط به حدود ۵۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی رشتههای غیرگروه پزشکی مانند معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ادبیات و ریاضی است که طبق مصوبه هیئت وزیران، ضریب آنها ۱ تعیین شده است. در تلاش هستیم با اصلاح مصوبه هیئت وزیران، مشکل این گروه نیز برطرف شود. اما خبر خوب این است که مسئله اصلی و گسترده مربوط به بیش از ۱۱ هزار نفر از اعضای هیئت علمی علوم پایه پزشکی به طور کامل حل شده است.
