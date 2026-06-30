به گزارش خبرنگار مهر، علی قبادی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای استاندارد کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: امروز استاندارد تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه زبان مشترک تجارت، شرط ورود به بازارهای جهانی و یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای کیفیت، توسعه صادرات و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان افزود: کهگیلویه و بویراحمد در بخش‌هایی همچون کشاورزی، آب معدنی، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های فناور از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در بازارهای داخلی و بین‌المللی نیازمند توسعه زیرساخت‌های استاندارد و تعامل نزدیک‌تر میان سازمان ملی استاندارد و بخش خصوصی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کشاورزی یاسوج تصریح کرد: بخش خصوصی سازمان ملی استاندارد را صرفاً یک دستگاه نظارتی نمی‌داند، بلکه آن را شریک تولید، توسعه و تجارت می‌داند و اتاق بازرگانی آمادگی دارد در حوزه‌های مختلف همکاری لازم را با این سازمان داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش فعالان اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای صادرکنندگان، آشنایی با استانداردها و الزامات فنی کشورهای هدف است و بسیاری از تولیدکنندگان و تجار به دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات صادراتی با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

قبادی پیشنهاد کرد: آموزش‌های تخصصی با همکاری سازمان ملی استاندارد و اتاق بازرگانی توسعه یابد تا ضمن تسهیل فرآیند انطباق تولیدکنندگان با استانداردها، بروکراسی اداری کاهش یافته و روند صدور گواهی‌های استاندارد برای فعالان اقتصادی تسریع شود.

وی از آمادگی این اتاق برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در حوزه آموزش خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد تنها اتاق بازرگانی کشور است که تمامی آموزش‌های تخصصی خود را به صورت رایگان ارائه می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کشاورزی یاسوج ادامه داد: با توجه به شرایط تاریخی و ساختار اقتصادی استان، تلاش کردیم زمینه ارتقای دانش فعالان بخش خصوصی را فراهم کنیم و به همین دلیل تمامی آموزش‌های مرتبط با صادرات، واردات، تولید، ثبت شرکت‌ها و تجارت با کشورهای هدف به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به صورت رایگان برگزار می‌کنیم.

وی بیان کرد: اتاق بازرگانی استان در سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از واحدهای برتر کشور در حوزه آموزش معرفی شد و به طور متوسط هر ۱۵ روز یک دوره آموزشی تخصصی برگزار می‌کند.

قبادی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی استان تأکید کرد و گفت: با وجود فعالیت برخی آزمایشگاه‌ها در اداره کل استاندارد، دانشگاه آزاد و سایر دستگاه‌ها، استان همچنان از نبود یک آزمایشگاه مرجع و جامع رنج می‌برد.

وی افزود: در برخی حوزه‌ها از جمله صادرات محصولات، نمونه‌ها برای انجام آزمایش‌های تخصصی به خارج از استان ارسال می‌شوند که این موضوع موجب افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن فرآیند صادرات می‌شود، بنابراین انتظار داریم سازمان ملی استاندارد برای ایجاد یک آزمایشگاه مرجع در استان همکاری لازم را انجام دهد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کشاورزی یاسوج همچنین خواستار حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور شد و اظهار کرد: این شرکت‌ها برای ورود به بازار و تجاری‌سازی محصولات خود نیازمند دریافت تأییدیه‌های فنی و استاندارد هستند و انتظار می‌رود مسیر دریافت این مجوزها برای آنها تسهیل شود.

وی با اشاره به ضرورت کاهش بروکراسی اداری گفت: شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند دستگاه‌های اجرایی با نگاه تسهیل‌گرانه‌تر به حوزه تولید و صادرات ورود کنند و سازمان ملی استاندارد نیز می‌تواند با تسریع در فرآیندها، نقش مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایفا کند.

قبادی با اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و توسعه صادرات، ابراز امیدواری کرد سفر مسئولان سازمان ملی استاندارد به کهگیلویه و بویراحمد زمینه‌ساز ارتقای زیرساخت‌های استاندارد و رونق فعالیت‌های اقتصادی استان باشد.