کمپین پذیرایی مسجد پایتخت ژاپن از نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسجد اوتسوکا در یک اقدام بشردوستانه که فراتر از کمک‌های مادی صرف است در یک کمپین داوطلبانه که توسط سازمان غیرانتفاعی تنوهسی در پارک هیگاشی-ایکه‌بوکورو در توکیو برگزار شد، شرکت کرد.

در این برنامه به حدود ۵۹۰ فرد بی‌خانمان و نیازمند، علاوه بر مشاوره پزشکی، توصیه‌هایی برای زندگی و توزیع لباس بین کسانی که با آب و هوای نامساعد و شرایط دشوار روبه‌رو هستند، غذای گرم ارائه شد.

این برنامه شاهد حضور بیشتر جوانان و زنان نیازمند بود که نشان‌دهنده نیاز روزافزون و تأثیر رو به گسترش فعالیت‌های خیریه است. این طرح به منبعی بسیار مورد نیاز برای بسیاری از افرادی تبدیل شده است که به دنبال حمایت یا حتی فقط یک لبخند برای اطمینان خاطر هستند.

مسجد اوتسوکا همچنان در شنبه آخر هر ماه این فعالیت خیریه را سازماندهی می‌کند و روحیه انسان‌دوستانه خود را در خیابان‌های پایتخت ژاپن نشان می‌دهد. این مسجد از هر کسی که مایل به شرکت و داوطلب شدن است، استقبال می‌کند و بخشی از این پل بشردوستانه است که افراد سخاوتمند را به نیازمندترین افراد متصل می‌کند.

مسجد اوتسوکا که در دسامبر ۱۹۹۹ با هزینه کل ۶۸.۹ میلیون ین ساخته شد، تنها مسجدی در توکیو است که آموزش‌های دینی اسلامی را برای کودکان مسلمانی که مایل به تعمیق دانش خود در مورد دین اسلام هستند، ارائه می‌دهد.

تعداد مسلمانانی که در ژاپن زندگی می‌کنند، در دهه گذشته بیش از دو برابر شده است و از ۱۱۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۰ به ۲۳۰ هزار نفر در پایان سال ۲۰۱۹ رسیده که از این تعداد، ۵۰ هزار نفر آنها نوکیش ژاپنی هستند.

در حال حاضر بیش از ۱۱۰ مسجد در ژاپن وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به توکیو کامی، مسجد اوکاچیماچی، مسجد اوتسوکا، مسجد ناگویا و مسجد دارالکرام اشاره کرد