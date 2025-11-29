ماموریت هیئت پارلمانی برای بررسی حادثه آتش سوزی جنگل الیت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی محمدی در بازدید از منطقه الیت چالوس با اشاره به عملیات اطفای حریق گفت: نیروهای امدادی تاکنون ۴۰۲ سورتی پرواز با مجموع ۱۹۸ ساعت پرواز توسط هفت فروند بالگرد و دو هواپیمای ایلوشین انجام دادهاند تا بخش عمده آتشسوزی جنگلها مهار شود.
وی با تأکید بر دشواری دسترسی به مناطق درگیر، تلاش نیروهای زمینی و هوایی را بیسابقه توصیف کرد.
محمدی گفت: جمعی از اعضای کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها، کشاورزی و کارگروه مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی با حضور در منطقه مأموریت یافتند تا گزارش دقیقی از علت حادثه و عملکرد دستگاههای مسئول تهیه کنند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: این هیئت پارلمانی هرگونه قصور، تقصیر یا تأخیر در اجرای وظایف توسط نهادهای مرتبط را بهصورت موشکافانه بررسی خواهد کرد.
وی گفت: قرار است نتایج بررسیها در جلسه آتی کمیسیونها ارائه شده و برای تصمیمگیریهای تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.
