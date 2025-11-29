  1. استانها
ماموریت هیئت پارلمانی برای بررسی حادثه آتش سوزی جنگل الیت

چالوس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: هیئت پارلمانی متشکل از کمیسیون‌های مختلف مجلس با حضور در منطقه الیت ماموریت یافتند گزارش دقیقی از علت بروز حادثه حریق تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی محمدی در بازدید از منطقه الیت چالوس با اشاره به عملیات اطفای حریق گفت: نیروهای امدادی تاکنون ۴۰۲ سورتی پرواز با مجموع ۱۹۸ ساعت پرواز توسط هفت فروند بالگرد و دو هواپیمای ایلوشین انجام داده‌اند تا بخش عمده آتش‌سوزی جنگل‌ها مهار شود.

وی با تأکید بر دشواری دسترسی به مناطق درگیر، تلاش نیروهای زمینی و هوایی را بی‌سابقه توصیف کرد.

محمدی گفت: جمعی از اعضای کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، کشاورزی و کارگروه مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی با حضور در منطقه مأموریت یافتند تا گزارش دقیقی از علت حادثه و عملکرد دستگاه‌های مسئول تهیه کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: این هیئت پارلمانی هرگونه قصور، تقصیر یا تأخیر در اجرای وظایف توسط نهادهای مرتبط را به‌صورت موشکافانه بررسی خواهد کرد.

وی گفت: قرار است نتایج بررسی‌ها در جلسه آتی کمیسیون‌ها ارائه شده و برای تصمیم‌گیری‌های تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.

