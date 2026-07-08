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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

مدافع پرسپولیس قراردادش را فسخ کرد/ صحرایی شاگرد جدید رحمتی شد

مدافع پرسپولیس قراردادش را فسخ کرد/ صحرایی شاگرد جدید رحمتی شد

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس خبر از فسخ قرارداد با این باشگاه و پیوستن به تیم گل گهر سیرجان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل صحرایی پس از حضور در ساختمان باشگاه پرسپولیس قرارداد خود با این باشگاه را فسخ کرد. این مدافع پس از فسخ قرارداد اظهار داشت: توافقی بین باشگاه پرسپولیس و باشگاه گل‌گهر انجام شده بود تا برای فصل‌های آینده راهی این تیم شوم. امروز هم در باشگاه حاضر شدم و قراردادم با پرسپولیس فسخ شد.

مدافع جوان فوتبال ایران درباره همکاری با سرمربیان مختلف پرسپولیس گفت: با مربیان مختلف کار کرده‌ام و نمی‌توان گفت کار کردن با کدام مربی راحت‌تر یا سخت‌تر بوده است. وحید هاشمیان لطف زیادی به من داشت و به من اعتماد کرد. در دیدار مقابل سپاهان هم خدا را شکر عملکرد خوبی داشتم و توانستم بازی قابل قبولی ارائه دهم.

صحرایی با اشاره به شرایط نقل‌وانتقالاتی خود افزود: فوتبال همین است و چنین اتفاقاتی زیاد رخ می‌دهد. هر فصل قراردادهای جدیدی بسته می‌شود. من هم تابع تصمیم باشگاه بودم و با پرسپولیس قرارداد داشتم، اما در نهایت قراردادم فسخ شد و امیدوارم در تیم جدیدم شرایط خوبی را تجربه کنم.

او در خصوص وضعیت فنی خود نیز اظهار کرد: فصل بدی نداشتم و در تمام مدت در تمرینات حضور داشتم. از نظر بدنی و فنی شرایط خوبی داشتم و توانایی بازی در چند پست را دارم؛ چه دفاع راست، چه دفاع چپ و چه دفاع میانی و از این بابت هیچ مشکلی ندارم.

مدافع سابق پرسپولیس همچنین از مربیانی که در پیشرفت او نقش داشتند، قدردانی کرد و گفت: از همه مربیانم تشکر می‌کنم. چیزهای زیادی از آنها یاد گرفتم.

صحرایی درباره خاطره‌انگیزترین لحظه حضورش در پرسپولیس نیز تصریح کرد: بدون شک اولین بازی‌ام برای پرسپولیس، آن هم مقابل استقلال، بهترین و خاطره‌انگیزترین لحظه دوران فوتبالم بود. به صورت غیرمنتظره وارد زمین شدم و خدا را شکر عملکرد خوبی داشتم. آن مسابقه را هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم.

وی در پایان با اشاره به حمایت هواداران پرسپولیس خاطرنشان کرد: همیشه محبت هواداران را احساس کردم؛ به‌ویژه در دیدارهایی که در ورزشگاه آزادی برگزار شد و تشویق آنها برایم بسیار ارزشمند بود. امیدوارم با کسب تجربه بیشتر، ارتقای کیفیت فنی و ارائه عملکرد بهتر، در آینده دوباره این فرصت را داشته باشم که به پرسپولیس برگردم.

کد مطلب 6882503

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