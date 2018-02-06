۱۲ فیلم جشنواره بین المللی فجر در مازندران اکران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی دوشنبه شب در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: فیلم های این دوره فیلم فجر در دو سینمای ساری و نوشهردر حال اکران است که در دو روز اخیر بااستقبال خوبی از سوی قشرهای مختلف مردم و علاقمندان به سینما همراه بوده است.

وی افزود: در حاشیه این جشنواره نیز در سانس ساعت ۱۰ صبح فیلم های ویژه کودکان و نوجوانان در نوشهروساری اکران می شود که این فیلم ها نیز از سوی دانش اموزان و نوجوانان مورد استقبال قرار گرفته است و در این بخش پنج فیلم ویژه کودکان و نوجوانان اکران می شود.

معاون هنری و سینمایی ارشاد مازندران در این باره گفت : خوشبختانه استقبال عمومی بسیار خوب بوده و در سانس های مختلف شاهد حضور پر رنگ علاقه مندان هستیم.

دبیر اجرایی سی و ششمین جشنواره ی فیلم فجر در مازندران تصریح کرد : در نوبت عصر نیز خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از فیلم های این بخش توسط علاقه مندان به سینما ، هنرمندان و عمومی مردم صورت گرفته است.

محمدی افزود: تاکنون۳ فیلم از بخش کودک و نوجوان و ۹ فیلم از بخش اکران اول جشنواره در سینما سپهرساری و شقایق نوشهر به روی پرده رفته و امروز سه شنبه ۱۷بهمن ماه نیز در نوبت صبح فیلم دزد و پری و در نوبت عصر سه فیلم سینمایی امیر به کارگردانی نیما اقلیما ، خجالت نکش به کارگردانی رضا مقصودی ومغزهای کوچک زنگ زده به کارگردانی هومن سیدی درساری و به وقت شام به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در نوشهر اکران عمومی خواهد شد.

وی افزود: انتخاب و نمایش فیلم های مناسب و همچنین وجود آثار کارگردان‌های صاحب نام ، تبلیغات مناسب و حمایت رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها باعث ایجاد شور وشوق و استقبال عمومی از جشنواره شده است.

سی و ششمین جشنواره ی فیلم فجردر مازندران همزمان با تهران از ١٤ بهمن ماه آغاز و تا شامگاه ٢٢ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.