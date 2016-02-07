به گزارش خبرگزاری مهر، «آست ایسکشف» معاون نخست وزیر و وزیر توسعه و سرمایه‌گذاری قزاقستان که به تهران سفر کرده است و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، مسائل دوجانبه و راههای گسترش مناسبات دوکشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

ظریف در این دیدار با اشاره به روابط دو کشور اظهار داشت: روابط متینی با قزاقستان داریم و نقشی که قزاقستان در تحقق دستاوردهای دیپلماتیک پرونده صلح‌آمیز هسته ای را فراموش نمی‌کنیم و قزاقستان همواره نقشی سازنده در مسائل منطقه ایفاء کرده است .

وزیر امورخارجه کشورمان اظهار داشت: ما از حضور تجار و صاحبان صنایع قزاقستان استقبال کرده و برای تقویت روابط همه جانبه دوجانبه دو کشور اهمیت زیادی قائلیم.

وی ادامه داد: ما سفر رئیس جمهوری قزاقستان در اوایل اردیبهشت ماه سال آینده را سرآغاز یک مرحله جدیدی از مناسبات دوکشور قلمداد می‌کنیم و امیدواریم مقدمات سفر رئیس جمهوری قزاقستان سفرای دو کشور آماده شود.

ظریف خاطرنشان کرد: ما ظرفیتهای فراوان ترانزیتی و همکاری‌های تجاری و اقتصادی را از طریق بندرعباس و بندر چابهار فرار روی دو کشور تصور می‌کنیم و در این راستا شرکتهای ایرانی از طریق خلق فرصتهای متعدد، آمادگی مساعدت به قزاقستان را دارند .

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما امیدواریم که بخشهای خصوصی و دولتی قزاقستان از ظرفیتهای خصوصی و دولتی ایران هر چه بیشتر از نزدیک با ظرفتیهای جمهوری اسلامی ایران آشنا شوند و کارشناسان و مقامات دوکشور، زمینه های ارائه تسهیلات و تضمین‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران دو کشور در پروژه های مورد نظر، آسان‌تر سازند.

ظریف با تاکید بر لزوم اجرایی کردن تمام تصمیمات روسای جمهور دو کشور در سفر قبلی به آستانه خاطرنشان کرد: ما هیچ محدودیت و مانعی برای گسترش و تعمیق همکاری‌های تهران و آلماتی نمی‌بینیم.

وی با استقبال از گسترش همکاری‌های بانکی اظهار داشت: بعد از توافق برجام، موانع قانونی برداشته شده، اما اراده دولتمردان کشورها در این میان می‌تواند مشوق تقویت همکاریهای بانکی و اقتصادی دو کشور شود. همچنین از توسعه مراودات و همکاری‌های استانی و کشت فراسرزمینی استقبال و خواهان رایزنی های بیشتر برای تحقق این امور هستیم.

ایسکشف: روابطمان را با ایران بر مولفه های لرزان قرار نداده ایم

بر اساس این گزارش، وزیر توسعه و سرمایه گذاری قزاقستان نیز در این دیدار اظهار داشت: ما به جمهوری اسلامی ایران به مناسبت پیروزی‌های دیپلماتیک در رفع تحریمها تبریک می‌گوییم. ما هیچگاه روابطمان را مبنی بر مولفه های لرزان قرار نداده‌ایم و در راس هیئت ۲۵۰ نفره تجار و صاحبان صنایع برای بررسی سرمایه‌گذاری جدید و چشم انداز مراودات نوین به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده‌ایم.

آست ایسکشف افزود: شرکتهای قزاقی در بندر عباس حضور فعال دارند و آمادگی داریم با برقراری خط راه آهن ایران و قزاقستان، مراودات ترانزیتی را بیش از پیش گسترش دهیم و از طریق قزاقستان بعنوان مرکزیت دسترسی به مناطق آسیای دور، بویژه به بازارهای چین ارتباطات ریلی را گسترش دهیم .

وی با اشاره به مشارکت قزاقستان در زمینه ساخت واگن قطار، خواهان افزایش همکاری مشترک با طرف ایرانی شد و افزود: قزاقستان علاقمند است در حوزه های توریسم، آموزش و همکاریهای فرهنگی را تقویت کند و هیئت ما متشکل از استانداران و معاونین وزرای مختلف، ظرف دو روز آینده با وزرای کشاورزی، صنعت و تجارت و اتاق بازرگانی ایران با تجار و همتایان ایرانی تبادل نظر خواهند داشت و هدف اصلی از این سفر نیز، رفع موانع بر سر راه تمامی شکل‌های همکاریهای بانکی و اقتصادی دو کشور است.